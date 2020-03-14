台國內累計53例新冠肺炎！澳洲染疫音樂家接觸者還有1人檢驗中

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情至揮中心今（14）日公布，國內新確認3例境外移入確定病例，累計53人確診，確診個案中，維持1名死亡、20名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

中央流行疫情指揮中心指出，昨(13)日國內新增444例COVID-19(武漢肺炎)相關通報，截至目前累計16,530例(含16,059例排除)，其中53例確診(今日新增案51至53)，分別為本土27例及境外移入26例。

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有關第2批武漢包機返台361人目前健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。有關曾來台澳洲確診個案之接觸者共418人(146人需居家隔離)，共採檢51人，其中50人為陰性、1人檢驗中。案34群聚接觸者共455人，共採檢407人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)、399人陰性。

▲台灣確診個案達53例。（圖／陳昱璇製）

指揮中心指出，全球累計142,155例確診，分布於125個國家/地區；病例數以中國大陸80,824例、義大利17,660例、伊朗11,364例、韓國7,979例及西班牙4,231例為多；病例中5,386例死亡，以中國大陸3,189例、義大利1,266例、伊朗514例、西班牙120例及法國79例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。