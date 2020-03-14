防疫新挑戰！陸「境外輸入」超本土新增病例...現有確診降至1.2萬

▲大陸新冠肺炎疫情呈下降趨勢。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情緩和，境外輸入成為防疫新挑戰！根據最新通報，13日0-24時新增確診11例，其中武漢佔了4例，其餘7例為境外輸入確診病例，這意味著境外輸入超過了本土新增病例。截至今（14）日，現有確診病例12094例，累計報告確診80824例，累計死亡3189例。

大陸國家衛健委今早發佈通報，3月13日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，新增死亡病例13例（湖北13例），新增疑似病例17例。當日新增治癒出院病例1430例，解除醫學觀察的密切接觸者2174人，重症病例減少410例。

截至13日24時，現有確診病例12094例，其中重症病例3610例；累計治癒出院病例65541例；累計死亡病例3189例；累計報告確診病例80824例；現有疑似病例115例；累計追蹤到密切接觸者678935人，尚在醫學觀察的密切接觸者10879人。

▲醫護人員忙碌工作。（圖／路透社）

湖北方面，新增確診都來自武漢，共有4例；新增治癒出院病例1390例，武漢佔1254例；新增死亡病例13例，其中10例發生在武漢；現有確診病例11772例，武漢佔11098例，其中重症病例3543例，武漢有3410例；累計治癒出院病例52943例，累計死亡病例3075例；累計確診病例67790例。

值得注意的是，湖北新增疑似病例為0，現有疑似病例34例（武漢30例）。另外，13日0—24時新增報告境外輸入確診病例7例（上海4例，甘肅2例，北京1例），累計報告境外輸入確診病例95例。

新冠肺炎疫情爆發近3個月，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒12日宣佈，「我國本輪疫情流行高峰已經過去，未來，要把醫療救治工作擺在第一位。」