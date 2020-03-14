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50萬檢測試劑盒＋100萬個口罩上路　馬雲：捐給美國人民

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▲馬雲透過旗下公益基金會籌集防疫物資，運抵比利時列日機場。（圖／翻攝馬雲個人微博）

▲馬雲透過旗下公益基金會籌集防疫物資，運抵比利時列日機場。（圖／翻攝馬雲個人微博）

記者魏有德／綜合報導

全球新冠肺炎疫情延燒，阿里巴巴集團創辦人馬雲藉由旗下的公益基金會籌措口罩、檢測試劑等防疫物資送往日本、韓國及歐洲等地。馬雲昨（13日）再度透過微博表示，多方努力籌到的50萬份檢測試劑盒和100萬隻口罩，已經準備就緒，馬上出發美國，捐贈給美國人民。

馬雲在個人微博《＠鄉村教師代言人－馬雲》上提到，除了日本、韓國、伊朗、義大利、西班牙和美國，我們也關注到非洲的疫情發展和醫療資源的缺乏，正在緊急籌集醫療物資以備應急之用，先期籌集的一批病毒試劑盒已經就緒，準備發往非洲。

▲馬雲在微博上透露將捐口罩及檢測試劑盒給美國。（圖／翻攝馬雲微博）

▲馬雲在微博上透露將捐口罩及檢測試劑盒給美國。（圖／翻攝馬雲微博）

馬雲表示，過去這段時間抗疫所得的經驗來看，快速準確的病毒測試劑還有醫護人員的防護裝備是阻止疫情擴大的關鍵物資，「希望這些物資在美國可以幫到一些人！」

對於新冠肺炎疫情在國際蔓延，馬雲認為，這是全球化時代人類共同面臨的一次流行病大挑戰，不再是任何一個國家能自己解決，而是需要所有人一起攜手應對，「不分你我共享資源，交流抗疫經驗和教訓，我們才有機會戰勝這次災難。」

▲馬雲捐贈日本的防疫物資上寫著，「青山一道，同擔風雨」。（圖／翻攝馬雲個人微博）

▲馬雲捐贈日本的防疫物資上寫著，「青山一道，同擔風雨」。（圖／翻攝馬雲個人微博）

據悉，馬雲籌集的第一批助力歐洲防疫的物資11日已抵達比利時列日機場，以該機場為中轉站，發送到義大利及西班牙等疫情嚴重的國家。

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