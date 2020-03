巴西駐美國大使確診「代表團第4人中鏢」！上周末曾與川普同桌吃晚餐

▲美國總統川普(Donald Trump)與巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)在佛州海湖莊園共進晚餐,同桌有官員確診新冠肺炎。(圖/路透)



記者吳美依、丁維瑀/綜合報導

巴西駐華盛頓大使館13日證實,駐美國大使福斯特(Nestor Forster)確診感染新冠肺炎,成為上周出訪美國代表團中第4名染疫的成員。他先前就已接受隔離觀察,如今將再把期限延長2周。

BREAKING: Brazil's ambassador to the US, Nestor Forster, has tested positive for #coronavirus



Forster was among the Brazilian officials who met Trump last weekend and is the 4th official in the Brazilian delegation to test positive for the virus



- BNO - pic.twitter.com/MQkdTgN8v7