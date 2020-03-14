巴西駐美國大使確診「代表團第4人中鏢」！上周末曾與川普同桌吃晚餐

▲美國總統川普（Donald Trump）與巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在佛州海湖莊園共進晚餐，同桌有官員確診新冠肺炎。（圖／路透）
記者吳美依、丁維瑀／綜合報導
巴西駐華盛頓大使館13日證實，駐美國大使福斯特（Nestor Forster）確診感染新冠肺炎，成為上周出訪美國代表團中第4名染疫的成員。他先前就已接受隔離觀察，如今將再把期限延長2周。
BREAKING: Brazil's ambassador to the US, Nestor Forster, has tested positive for #coronavirus— EHA News (@eha_news) March 14, 2020
Forster was among the Brazilian officials who met Trump last weekend and is the 4th official in the Brazilian delegation to test positive for the virus
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▲巴西駐美國大使福斯特（後排左3）也確診新冠肺炎。
綜合巴西媒體Estadão、G1報導，巴西駐華盛頓大使館13日晚間證實，駐美大使福斯特接受新冠肺炎檢測，結果呈現陽性，成為出訪美國代表團中第4名確診成員。他先前已經展開自我隔離，如今確診以後，將把期限再延長2周。
福斯特在總統波索納洛訪美期間幾乎全程陪同，出席海湖莊園（Mar-a-Lago）晚宴時與川普同桌、座位距離不遠。此前，巴西出訪美國代表團中已有3人染疫，總統發言人沃恩加登（Fabio Wajngarten）、參議員崔拉德（Nelsinho Trad）以及總統律師庫法（Karina Kufa）都證實感染新冠肺炎。
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