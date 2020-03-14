斥資130億買「防彈戰袍」　軍事迷：可能發給特種兵等直接作戰單位

▲大陸斥資130億人民幣購買國產高性能防彈衣（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

近日，大陸官媒《環球時報》報導，解放軍招標採購140萬套高性能防彈衣。該專案預計將會耗資130億（單位人民幣，同下）大約600多億台幣，這也是史上最大的單兵防護裝備採購計畫。大陸軍事迷分析，這些「防彈戰袍」可能發給特種兵、偵察兵、步兵、裝甲兵等直接作戰單位。

2019年的大陸國防白皮書，解放軍編制達200萬人員，13個主力集團軍兵力達85萬人，140萬套的防彈衣，基本可以戰兵員人手一件，還有額外儲備。這次採購案一度引發外界討論，大陸軍隊是否該花巨額軍費普及單兵防護裝備。

▲公告要求得標廠家在合同簽訂後24個月內，分批完成全部產品交付。（圖／翻攝 中招國際招標有限公司官網）

根據大陸人民解放軍陸軍裝備部招標內容，受委託的中招國際招標有限公司，公開招標93萬套「通用型防彈背心配套」的插板和46.7萬套「加強型防彈背心」配套的插板，每套包含兩塊防彈插板，合同最高總限價達134億。

實際上，合同最高限價不等於合同採購價，防彈插板實際採購價會低於最高限價，會有降幅空間。此外，公告明確要求得標廠家在合同簽訂後24個月內，分批完成全部產品的交付。

▲2019年大陸70周年大閱兵中曾亮相「單兵綜合系統戰術背心」，左圖。（圖／翻攝 央視）

公告一出，引起大陸許多軍迷關注和熱議，「防彈背心配套插板」的招標公告只是預測數量，並非最後實際採購總量，還是有跡可循！防彈背心插板根防彈背心是配套使用的，這次招標的防彈插板配套是大陸70周年大閱兵中亮相的「單兵綜合系統戰術背心」。如此龐大的防彈背心插板預測採購數量，說明解放軍陸軍對於新一代防彈戰術背心的需求量非常大。

大陸軍事迷也分析，2013年官方公佈數字，解放軍陸軍現役總兵力約85萬人左右，現在可能更少，也不全是戰鬥人員。刪去機關、院校、後勤、科研單位，解放軍陸軍真正需要使用防彈衣的人員，不超過70萬人。外界推測，「加強型防彈背心」很可能是配發給特種兵、偵察兵、步兵、裝甲兵等直接作戰單位，而「通用型防彈背心」可能是配發給炮兵、防空兵、作戰支援及勤務保障等其他非直接作戰單位。

▲大陸防彈衣已進入美軍裝備序列，伊拉克、阿富汗的多國部隊正式裝備大陸防彈衣。（圖／翻攝 今日頭條－軍武次位面）

近年，大陸自製防彈衣也被國際媒體關注，性能、價格比國外廠家有優勢，已經被大量軍隊和個人採用。有統計資料顯示，大陸的防彈外掛程式已經佔據國際70%的市場，國外網站也有許多測試大陸防彈外掛程式的視頻，使用多種槍械在中、近距離射擊都未能穿透。目前，大陸防彈衣也進入美軍的裝備序列，伊拉克和阿富汗的多國部隊也正式裝備大陸的防彈衣。