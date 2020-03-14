「殲31」灰色新機身試飛　分析：可能成為航母艦載機

▲殲-31。（圖／翻攝自央視）



記者邱茀濱／綜合報導

近日網路上傳出一張疑似中國第2款隱形五代戰鬥機「殲-31」的試飛照片！值得注意的是，該機換上了宛如美國F-22戰機的灰色塊狀迷彩塗裝，因此有分析認為，這套全新灰色塗裝，很有可能接獲解放軍海軍的訂單。

據悉，瀋飛集團研製的殲-31隱形戰機，採用單座、雙發、外傾雙垂尾、全動平尾的正常式佈局，有內置武器艙同時採用了兩側DSI進氣道減小了阻力，進一步加強了隱身性能。

▲殲-31疑似換上類似美國F-22戰機的灰色塗裝。（圖／翻攝微博）



根據中航工業的資料顯示，殲-31實用升限16,000米、最大飛行時速為1,400公里，最大起飛重量28噸，而作戰半徑為1,250公里，其腹部主彈艙可掛載陸製新型中距離導彈，或超音速反艦、反輻射導彈，以及中遠端超音速空對地導彈等。此外，由於該機尺寸較小，機身內部空間更有限，很可能成為航母艦載機，但它目前最缺的就是先進發動機。

此前有分析稱，自從殲-31問世以來一直都在不斷的改進中，特別是2017年出現的2.0版，比起之前首版有不小的變化，整體規格更大垂尾由梯形變為後掠，說明在不斷的試飛過程中殲-31也在一步步成熟起來。大陸知名軍事家尹卓針對下代艦載機發展方向，表示「未來一定會有殲-20和殲-31上艦（山東艦）。」

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