　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美驅逐艦再進西沙群島！解放軍「全程監視、警告驅離」：威脅南海和平穩定

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美國海軍麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦。（圖／路透）

▲美國海軍麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦。示意圖，與本文無關。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

美軍伯克級飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell）昨（10）日駛進西沙群島範圍內，解放軍南部戰區稱全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。對此，解放軍南部戰區新聞發言人李華敏大校今（11）日強調，美方一而再、再而三地在南海秀肌肉、挑釁滋事，「是威脅南海地區和平穩定的禍亂之源」。

綜合陸媒報導，李華敏大校指出，美軍伯克級飛彈驅逐艦麥克坎貝爾「擅自闖入中國西沙領海」，解放軍南部戰區組織海空兵力全程對其跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。他又說，美方打著『航行自由』的幌子，一而再、再而三地在南海秀肌肉、挑釁滋事。這是違反國際法規則的霸權行徑，是威脅南海地區和平穩定的禍亂之源。」

李華敏大校宣稱，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，並強調中國軍隊時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

▲▼USS McCampbell。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自美國海軍官網）

另據美國國防部10日發布的消息指出，美國海軍「麥克坎貝爾」號驅逐艦當天在中國南海海域航行，在美軍發布的現場畫面中，美國軍艦不遠處出現了一艘中國海軍054A型護衛艦的身影。

公開資料顯示，西沙群島由永樂群島和宣德群島組成，海岸線總長518公里。2012年6月21日，中華人民共和國政府實際控制西沙群島，將其劃歸海南省三沙市管轄，三沙市人民政府駐西沙群島永興島。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
口罩實名制2.0上線「登記網址公布了」　明早開放預購！
蔡宜芳爆摩鐵不倫戀　里長爸崩潰回應了：不是她主動！
東航機艙畫面曝光！包機乘客戴口罩、面罩還穿防護衣
26歲護理師遭砂石車爆頭！工作2年第1次遲到…留2歲兒　肇事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美驅逐艦再進西沙群島！解放軍「全程監視、警告驅離」：威脅南海和平穩定

潛艦訓練不吃「大鍋菜」　解放軍抗疫用視訊抽點名

大陸發射倒數第2顆北斗衛星　精度達公吋級可用於自動駕駛

美軍試射新型自走砲　天降「神劍」貫爆65公里外的廂型車

史上第一架！F-35首度攔截俄機　挪威皇家空軍意外寫歷史

美軍向歐洲調動「B-2隱形轟炸機」　未知數量集結亞速群島

6架RF-4E幽靈式偵察機最後一飛　日本第501飛行隊解散！

增加對抗中國的籌碼！　他建議川普：買格陵蘭不如買台灣

影／北韓傳逾180士兵死於新冠肺炎！屍體太多燒不完…軍官要負責

影／解放軍公布巡航影片　轟6飛行員大談「繞台」：敢鬥爭、維護領土完整

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

萌汪拆家被逮「定格石化」5分鐘　心虛眼神狂震...網笑：以為是照片

美驅逐艦再進西沙群島！解放軍「全程監視、警告驅離」：威脅南海和平穩定

潛艦訓練不吃「大鍋菜」　解放軍抗疫用視訊抽點名

大陸發射倒數第2顆北斗衛星　精度達公吋級可用於自動駕駛

美軍試射新型自走砲　天降「神劍」貫爆65公里外的廂型車

史上第一架！F-35首度攔截俄機　挪威皇家空軍意外寫歷史

美軍向歐洲調動「B-2隱形轟炸機」　未知數量集結亞速群島

6架RF-4E幽靈式偵察機最後一飛　日本第501飛行隊解散！

增加對抗中國的籌碼！　他建議川普：買格陵蘭不如買台灣

影／北韓傳逾180士兵死於新冠肺炎！屍體太多燒不完…軍官要負責

影／解放軍公布巡航影片　轟6飛行員大談「繞台」：敢鬥爭、維護領土完整

統聯客運國道桃園段自撞分隔島　「3人受傷」北上回堵十餘公里

不斷更新／伊朗又增958例！累計達9000人感染　24小時內63死

路上玩滑板撞凹保時捷　VIXX RAVI暖回：你們是學生，不用賠

10年來忍受1萬人蹂躪…美艷輕熟女痛苦存下千萬　每天含淚塗潤滑劑：好想死

酷寒戰士開箱XLL大熊親送暖　「兒童傻笑20秒片瘋傳」網聽到融化：太甜

美驅逐艦再進西沙群島！解放軍「全程監視、警告驅離」：威脅南海和平穩定

簡單3步驟打造春季「粉嫩桃花妝」　提升好人緣和戀愛力

疫情燒！酒宴、聚餐冷清　2月菸酒稅大減逾兩成

口罩實名制2.0將上線「登記網址公布了」3/18晚間8點截止

三重正妹警腰包繡「屁孩殺手」　網敲碗求正面照：想給她開罰單

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

軍武熱門新聞

挪威空軍F-35首度攔截俄機寫歷史

美軍神劍導引炮彈貫爆65公里外廂型車

美軍向歐洲調動「B-2轟炸機」　結亞速群島

北韓傳逾180士兵死於新冠肺炎

大陸再發射北斗衛星　可用於自動駕駛

解放軍公布巡航影片　轟6飛行員談「繞台」

唯一使用幽靈式偵察機的飛行隊解散

TACC建議川普買台灣對抗中國

潛艦訓練不吃大鍋菜　解放軍抗疫用視訊抽點名

355艘艦隊計畫泡湯　美拒伯克級續命

解放軍增24條採購公告曝光　巡飛彈入列

太行發動機首上殲-10C開始量產

太平洋環礁現二戰軍機殘骸

台美國安合作　專家：勿單一押寶

更多熱門

相關新聞

潛艦訓練不吃大鍋菜　解放軍抗疫用視訊抽點名

潛艦訓練不吃大鍋菜　解放軍抗疫用視訊抽點名

疫情在中國雖然趨緩，但解放軍卻仍繃緊神經，北部戰區海軍某潛艇支隊在碼頭連日操演，進行實戰演練，更因為疫情加強「分批次」、「分時段」強化訓練。此外，還用視訊進行抽點，訓練前後都要將器械進行消毒。

巴基斯坦F-16戰機　彩排途中墜毀

巴基斯坦F-16戰機　彩排途中墜毀

美軍向歐洲調動「B-2轟炸機」　結亞速群島

美軍向歐洲調動「B-2轟炸機」　結亞速群島

東京大轟炸75週年 1500公噸燒夷彈成煉獄

東京大轟炸75週年 1500公噸燒夷彈成煉獄

解放軍公布巡航影片　轟6飛行員談「繞台」

解放軍公布巡航影片　轟6飛行員談「繞台」

關鍵字：

解放軍李華敏麥坎貝爾號USS McCampbell西沙群島軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

女騎士擦撞貨車！「腦漿四溢」爆頭慘死

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面