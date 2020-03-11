美驅逐艦再進西沙群島！解放軍「全程監視、警告驅離」：威脅南海和平穩定

▲美國海軍麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦。示意圖，與本文無關。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美軍伯克級飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell）昨（10）日駛進西沙群島範圍內，解放軍南部戰區稱全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。對此，解放軍南部戰區新聞發言人李華敏大校今（11）日強調，美方一而再、再而三地在南海秀肌肉、挑釁滋事，「是威脅南海地區和平穩定的禍亂之源」。

綜合陸媒報導，李華敏大校指出，美軍伯克級飛彈驅逐艦麥克坎貝爾「擅自闖入中國西沙領海」，解放軍南部戰區組織海空兵力全程對其跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。他又說，美方打著『航行自由』的幌子，一而再、再而三地在南海秀肌肉、挑釁滋事。這是違反國際法規則的霸權行徑，是威脅南海地區和平穩定的禍亂之源。」

李華敏大校宣稱，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，並強調中國軍隊時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

▲麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自美國海軍官網）



另據美國國防部10日發布的消息指出，美國海軍「麥克坎貝爾」號驅逐艦當天在中國南海海域航行，在美軍發布的現場畫面中，美國軍艦不遠處出現了一艘中國海軍054A型護衛艦的身影。

公開資料顯示，西沙群島由永樂群島和宣德群島組成，海岸線總長518公里。2012年6月21日，中華人民共和國政府實際控制西沙群島，將其劃歸海南省三沙市管轄，三沙市人民政府駐西沙群島永興島。

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