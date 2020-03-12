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美曝光驅逐艦過境南海畫面　大兵錄影監視中國054A型護衛艦

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▲▼美國海軍曝光麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦駛入南海畫面。（圖／取自U.S. Navy Twitter）

▲美國海軍曝光麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦駛入南海，並監視前來的中國護衛艦的畫面。（圖／取自U.S. Navy Twitter，下同）

記者陳政錄／綜合報導

美軍麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦10日過境南海，並駛進西沙群島範圍，引起中共解放軍反彈，批評「威脅南海和平穩定」，但美國海軍12日繼續於推特上曝光，大兵用錄影器材，反監視前來的中國054A型護衛艦畫面公開表示，他們正在「自由開放的印度太平洋」中航行，於「中國南海」中途過境。

據了解，本次「中美南海交鋒」，起於美國國防部10日發布消息稱，海軍「麥克坎貝爾」號驅逐艦當天在中國南海海域航行，在美軍當時發布的現場畫面中，美國軍艦不遠處就已出現中國護衛艦的身影。

▲▼美國海軍曝光麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦駛入南海畫面。（圖／取自U.S. Navy Twitter）

對此，中共解放軍南部戰區新聞發言人李華敏於同日回應，對於美軍驅逐艦擅自闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力全程對其跟踪監視、查證識別，並予以警告驅離。

他批評，美方打著「航行自由」的幌子，一而再、再而三地在南海秀肌肉、挑釁滋事，這是違反國際法規則的霸權行徑，是威脅南海地區和平穩定的禍亂之源。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國軍隊堅決維護南海地區和平穩定。

值得注意的是，面對解放軍的強烈反彈，美國海軍今天繼續於社交平台推特上，公開發布當日航行畫面，包括一名海軍大兵拿著攝影器材，反監視前來的中國054A型護衛艦，並打上Hashtags，示意己方正在「自由開放的印度太平洋」中航行。

美國海軍還分別曝光，伯克級飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell）在海中航行，以及一名大兵拿著望遠鏡，關注海上情況的畫面，表示他們在「South China Sea」中國南海過境。

據了解，西沙群島與中沙群島、南沙群島、東沙群島等，均為南海地區在地理位置、海洋資源上，具有重要戰略性意義的島嶼，其中西沙群島由永樂群島和宣德群島組成，海岸線總長518公里；中華人民共和國政府於2012年6月21日，表明已實際控制西沙群島，並將其劃歸海南省三沙市管轄，引發南海角力，而後美軍曾多次在過境南海時，駛入西沙群島海域。

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▲▼美國海軍曝光麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦駛入南海畫面。（圖／取自U.S. Navy Twitter）

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