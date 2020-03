美曝光驅逐艦過境南海畫面　大兵錄影監視中國054A型護衛艦

▲美國海軍曝光麥坎貝爾號(USS McCampbell)驅逐艦駛入南海,並監視前來的中國護衛艦的畫面。(圖/取自U.S. Navy Twitter,下同)

記者陳政錄/綜合報導

美軍麥坎貝爾號(USS McCampbell)驅逐艦10日過境南海,並駛進西沙群島範圍,引起中共解放軍反彈,批評「威脅南海和平穩定」,但美國海軍12日繼續於推特上曝光,大兵用錄影器材,反監視前來的中國054A型護衛艦畫面公開表示,他們正在「自由開放的印度太平洋」中航行,於「中國南海」中途過境。

據了解,本次「中美南海交鋒」,起於美國國防部10日發布消息稱,海軍「麥克坎貝爾」號驅逐艦當天在中國南海海域航行,在美軍當時發布的現場畫面中,美國軍艦不遠處就已出現中國護衛艦的身影。

對此,中共解放軍南部戰區新聞發言人李華敏於同日回應,對於美軍驅逐艦擅自闖入中國西沙領海,南部戰區組織海空兵力全程對其跟踪監視、查證識別,並予以警告驅離。

他批評,美方打著「航行自由」的幌子,一而再、再而三地在南海秀肌肉、挑釁滋事,這是違反國際法規則的霸權行徑,是威脅南海地區和平穩定的禍亂之源。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權,中國軍隊堅決維護南海地區和平穩定。

值得注意的是,面對解放軍的強烈反彈,美國海軍今天繼續於社交平台推特上,公開發布當日航行畫面,包括一名海軍大兵拿著攝影器材,反監視前來的中國054A型護衛艦,並打上Hashtags,示意己方正在「自由開放的印度太平洋」中航行。

美國海軍還分別曝光,伯克級飛彈驅逐艦麥坎貝爾號(USS McCampbell)在海中航行,以及一名大兵拿著望遠鏡,關注海上情況的畫面,表示他們在「South China Sea」中國南海過境。

據了解,西沙群島與中沙群島、南沙群島、東沙群島等,均為南海地區在地理位置、海洋資源上,具有重要戰略性意義的島嶼,其中西沙群島由永樂群島和宣德群島組成,海岸線總長518公里;中華人民共和國政府於2012年6月21日,表明已實際控制西沙群島,並將其劃歸海南省三沙市管轄,引發南海角力,而後美軍曾多次在過境南海時,駛入西沙群島海域。

Operating in the #FreeAndOpenIndoPacific!#USNavy's #USSMcCampbell conducts security and stability operations in the @INDOPACOM region while transiting through the #SouthChinaSea. pic.twitter.com/EbN4Z70daI