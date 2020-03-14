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台灣確診「近半數搭飛機來的」　陳時中警告：機艙「這兩處」最危險

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現在新冠肺炎疫情全球蔓延，近期若非必要，盡量避免搭乘長途飛機，以降低傳染風險。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲現在新冠肺炎疫情全球蔓延，近期若非必要，盡量避免搭乘長途飛機，以降低傳染風險。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

近期台灣一口氣出現3例有歐洲旅遊史，因為搭乘長途飛機，回台後確診新冠肺炎病例；加上國內目前49例確診個案中，就有多達23例，是屬於境外移入，加上歐美多國最近疫情淪陷，讓外界擔憂，搭飛機這個行為，到底有危險？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就警告，現在最好能不搭飛機，就盡量避免；若真的需要搭飛機，機艙內有「2大病毒區」，一定要小心防範。

中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳昨天在記者會上表示，目前還沒有機艙環境的採檢報告；不過陳時中早在先前，就已經警告國人，近期非必要最好避免搭飛機。昨天被問到機艙內哪邊最危險，他點名：「自己手摸得到的地方、還有洗手間」，都是潛藏病毒的危險熱區。

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陳時中進一步解釋，以他自己搭飛機的習慣，只要一上飛機，他馬上會針對機艙內「手摸得到的地方」，全部擦乾淨一遍；另外，機艙內的廁所，因為進出的人員多，也是最容易窩藏病毒的地方，如果上完廁所、洗好手後又到處摸門把，沒有做好手部清潔，很可能容易把病毒帶上身。他強調，維持手部清潔，在防疫的關鍵時刻很重要。

張上淳指出，目前雖然針對飛機環境中的病毒殘留，還沒有看到相關文獻，不過搭乘長途飛機，本來就又它的風險存在，由於每個旅客的往來地區複雜，病毒流竄會存在許多變數。如果有搭機回來的確診者，其前後二排的乘客，都是相對危險的族群，必要時得進行匡列採檢，才能有效控制疫情。

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