【黃寶慧】慧眼看天下／新冠肺炎進入大流行　美歐恐全面封城！？　 金融冰風暴擋不住

新聞節目中心／綜合報導

全球超過110個國家，陸續出現新冠肺炎確診病例，世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞11日終於宣布，疫情已邁入全球「大流行」階段，且還預期將會進一步擴散。消息一出，不僅凸顯全球疫情岌岌可危，也給世界經濟前景再蒙上一層陰影。美股9日才遭受「血洗」，一度觸發熔斷機制，道瓊指數狂瀉逾2000點；沒想到11日又大跌1464點，12日盤中再次暴跌，再度觸發熔斷機制，最終道瓊崩跌2352點，創下1987年黑色星期一股市崩盤以來的最大單日跌幅，三大指數全部遁入熊市。世界各國政府端不出因應肺炎衝擊的刺激經濟政策，使得投資人信心潰散，除了美股，加拿大、巴西、泰國、南韓等至少8國股市，都在同一天先後觸發熔斷機制，讓全球金融市場面臨前所未有的冰風暴。《慧眼看天下》第90集，邀請到淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。





▲世界衛生組織WHO終於宣布新冠肺炎大流行。（圖／達志影像／美聯社）

疫情擴大 美宣布「全國緊急狀態」

肺炎疫情在美國升溫，目前包括首都華盛頓特區、加州等地，已有23個州進入緊急狀態，美國總統川普11日召開記者會表示，他已經準備好傾盡全聯邦政府之力，防止疫情蔓延，14日他也宣布全國都進入「緊急狀態」，將提供500億美元聯邦援助，升級全美防疫力道；除此之外，疫情也擴及拉丁美洲，阿根廷、墨西哥、巴西等地，前後出現確診病例，如今也是人人自危。

▼美國總統川普11日表示，他已準備好傾全聯邦政府之力，控制新冠肺炎疫情的蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

「防疫」領頭羊！ 台灣受到國際盛讚

2019新型冠狀病毒影響全球超過100個國家，台灣每50萬人約1例確診，比例為各國最低，而且確診例遠低於日韓歐美等地，台灣防疫政策像是「口罩實名制」、「擴充生產線」等都受到國際矚目，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）就以「對抗冠狀病毒，台灣能教世界什麼事？」為題，列出了8點台灣值得全球借鏡的地方；除此之外，包含南韓老牌雜誌、紐西蘭衛生部、法國前衛生部長也特別點名台灣，盛讚台灣這次的防疫表現。

▼外交部臉書列出20國媒體報導台灣防疫經驗。（圖／取自外交部臉書）

習近平視察武漢 疫情爆發後首赴湖北

新冠肺炎疫情爆發以來已經1個半月，湖北武漢累計近5萬人確診，奪走超過2千條人命，中國大陸國家主席習近平10日上午，終於親自前往重災區武漢視察，除了造訪一處社區慰問民眾外，還到火神山醫院進行訪視，不過習近平的到訪，卻讓當地警民神經緊繃，不但社區街道淨空，還有不少警方進入民宅待命，連大樓也安排狙擊手戒備，當地維安大陣仗，也引發外界熱議。

▼習近平赴湖北武漢視察，隔離居民拉下窗大喊「主席你辛苦了！」。（圖／翻攝新華網）

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資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

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