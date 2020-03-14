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【黃寶慧】慧眼看天下／新冠肺炎進入大流行　美歐恐全面封城！？　 金融冰風暴擋不住

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新聞節目中心／綜合報導

全球超過110個國家，陸續出現新冠肺炎確診病例，世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞11日終於宣布，疫情已邁入全球「大流行」階段，且還預期將會進一步擴散。消息一出，不僅凸顯全球疫情岌岌可危，也給世界經濟前景再蒙上一層陰影。美股9日才遭受「血洗」，一度觸發熔斷機制，道瓊指數狂瀉逾2000點；沒想到11日又大跌1464點，12日盤中再次暴跌，再度觸發熔斷機制，最終道瓊崩跌2352點，創下1987年黑色星期一股市崩盤以來的最大單日跌幅，三大指數全部遁入熊市世界各國政府端不出因應肺炎衝擊的刺激經濟政策，使得投資人信心潰散，除了美股，加拿大、巴西、泰國、南韓等至少8國股市，都在同一天先後觸發熔斷機制，讓全球金融市場面臨前所未有的冰風暴。《慧眼看天下》第90集，邀請到淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲世界衛生組織WHO終於宣布新冠肺炎大流行。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織WHO終於宣布新冠肺炎大流行。（圖／達志影像／美聯社）

疫情擴大 美宣布「全國緊急狀態」
肺炎疫情在美國升溫，目前包括首都華盛頓特區、加州等地，已有23個州進入緊急狀態，美國總統川普11日召開記者會表示，他已經準備好傾盡全聯邦政府之力，防止疫情蔓延，14日他也宣布全國都進入「緊急狀態」，將提供500億美元聯邦援助，升級全美防疫力道；除此之外，疫情也擴及拉丁美洲，阿根廷、墨西哥、巴西等地，前後出現確診病例，如今也是人人自危。

▼美國總統川普11日表示，他已準備好傾全聯邦政府之力，控制新冠肺炎疫情的蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普11日表示，他已準備好傾全聯邦政府之力，控制新冠肺炎疫情的蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

「防疫」領頭羊！ 台灣受到國際盛讚
2019新型冠狀病毒影響全球超過100個國家，台灣每50萬人約1例確診，比例為各國最低，而且確診例遠低於日韓歐美等地，台灣防疫政策像是「口罩實名制」、「擴充生產線」等都受到國際矚目，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）就以「對抗冠狀病毒，台灣能教世界什麼事？」為題，列出了8點台灣值得全球借鏡的地方；除此之外，包含南韓老牌雜誌、紐西蘭衛生部、法國前衛生部長也特別點名台灣，盛讚台灣這次的防疫表現。

▼外交部臉書列出20國媒體報導台灣防疫經驗。（圖／取自外交部臉書）

▼外交部臉書列出20國媒體報導台灣防疫經驗。（圖／取自外交部臉書）

習近平視察武漢 疫情爆發後首赴湖北
新冠肺炎疫情爆發以來已經1個半月，湖北武漢累計近5萬人確診，奪走超過2千條人命，中國大陸國家主席習近平10日上午，終於親自前往重災區武漢視察，除了造訪一處社區慰問民眾外，還到火神山醫院進行訪視，不過習近平的到訪，卻讓當地警民神經緊繃，不但社區街道淨空，還有不少警方進入民宅待命，連大樓也安排狙擊手戒備，當地維安大陣仗，也引發外界熱議。

▼習近平赴湖北武漢視察，隔離居民拉下窗大喊「主席你辛苦了！」。（圖／翻攝新華網）

▼習近平赴湖北武漢視察，隔離居民拉下窗大喊「主席你辛苦了！」。（圖／翻攝新華網）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。

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