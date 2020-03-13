日本旅遊警示未升至三級　楊志良憂「恐成防疫破口」

▲機場防疫，旅客紛紛戴上口罩，示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情國際間蔓延，目前我國針對中港澳、南韓、義大利、伊朗等6個疫情嚴重地區列旅遊警示三級，入境台灣必須居家檢疫14天。不過，前衛生署長楊志良認為，日本疫情嚴重、防疫準備也低，卻僅列為二級警示，有可能造成防疫破口，應該一視同仁當作三級警示國。中央流行疫情指揮中心回應，近期日本疫情較緩，會持續監測、隨時檢討。

目前台灣對日本旅遊疫情建議等級為第二級:警示(Alert)，返台之後必須自主健康管理14天，不像是居家隔離、檢疫禁止出門，但應該避免出入公共場所，出門必須全程配戴外科口罩，早晚各量一次體溫等措施。

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楊志良受訪時指出，日本為了舉辦東京奧運盡量壓低防疫準備，然而他們面臨狀況同樣嚴峻，且台灣現在相對安全，如果限制少加上價格便宜，日本民眾也可能安排來台灣旅遊，這些都可能讓台灣防疫出現破口，建議應該與南韓等國一視同仁當作三級警示國家，對我方比較好；此外，美國許多州開始發生疫情，也應該提高警覺，納入限制考量。不過，楊志良話鋒一轉的說，現在應該要「順時中」，尊重指揮中心的考量。

▲3/11為止，世界各國新冠肺炎每10萬人口發生率排行。（圖／翻攝陳建仁臉書）

指揮中心指揮官陳時中日前曾說，我國旅遊疫情建議否升級，與各國病例的密集度（每十萬人口發生率）、案例增加速度與數量等相關；而歐洲、中東、日本都是現在密切觀察的區域。

根據日前副總統陳建仁分享的圖表顯示，至3/11為止，列為三級警示國家包含中國大陸、義大利、南韓、伊朗等每十萬人口發生率都大於5，至於列第二級警示包含西班牙、新加坡、法國、德國等發生率則約在1.9~3.6，同樣列第二級警示的日本更只有0.5，相對較低。

▲指揮中心3/1提供各國病例增加情況，日本（黃線）相對南韓、義大利、伊朗上升幅度較緩。（圖／指揮中心提供）

莊人祥受訪表示，日本近期疫情比較平緩，其它國家如美國，也是把南韓列為三級警示，日本列為二級；不過指揮中心會隨時針對各國疫情做評估，對日本的警示層級也是隨時在檢討。

至於自主健康管理的管制近期也會推出「加強版」，陳時中今日記者會中表示，正在建立資訊系統，讓民眾可以透過手機就可以回報登錄，也可以免除人工一個一個查找的工作，一旦沒有按時回報就會啟動尋人動作，違反規定也會有相關罰則。

陳時中也提到，美國疫情已經到了臨界點，一定會升級讓國人有所警覺，但美國地區非常的大，會採分州、分區域來進行管制；莊人祥則是提及，目前是評估對華盛頓州、紐約州與加州優先提升旅遊疫情建議。