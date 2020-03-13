　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本旅遊警示未升至三級　楊志良憂「恐成防疫破口」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲機場防疫，旅客紛紛戴上口罩，示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情國際間蔓延，目前我國針對中港澳、南韓、義大利、伊朗等6個疫情嚴重地區列旅遊警示三級，入境台灣必須居家檢疫14天。不過，前衛生署長楊志良認為，日本疫情嚴重、防疫準備也低，卻僅列為二級警示，有可能造成防疫破口，應該一視同仁當作三級警示國。中央流行疫情指揮中心回應，近期日本疫情較緩，會持續監測、隨時檢討。

目前台灣對日本旅遊疫情建議等級為第二級:警示(Alert)，返台之後必須自主健康管理14天，不像是居家隔離、檢疫禁止出門，但應該避免出入公共場所，出門必須全程配戴外科口罩，早晚各量一次體溫等措施。

請繼續往下閱讀...

楊志良受訪時指出，日本為了舉辦東京奧運盡量壓低防疫準備，然而他們面臨狀況同樣嚴峻，且台灣現在相對安全，如果限制少加上價格便宜，日本民眾也可能安排來台灣旅遊，這些都可能讓台灣防疫出現破口，建議應該與南韓等國一視同仁當作三級警示國家，對我方比較好；此外，美國許多州開始發生疫情，也應該提高警覺，納入限制考量。不過，楊志良話鋒一轉的說，現在應該要「順時中」，尊重指揮中心的考量。

▲▼世界各國新冠肺炎每10萬人口發生率排行。（圖／翻攝陳建仁臉書）

▲3/11為止，世界各國新冠肺炎每10萬人口發生率排行。（圖／翻攝陳建仁臉書）

指揮中心指揮官陳時中日前曾說，我國旅遊疫情建議否升級，與各國病例的密集度（每十萬人口發生率）、案例增加速度與數量等相關；而歐洲、中東、日本都是現在密切觀察的區域。

根據日前副總統陳建仁分享的圖表顯示，至3/11為止，列為三級警示國家包含中國大陸、義大利、南韓、伊朗等每十萬人口發生率都大於5，至於列第二級警示包含西班牙、新加坡、法國、德國等發生率則約在1.9~3.6，同樣列第二級警示的日本更只有0.5，相對較低。

▲▼各國確診狀況持續往上揚的才會增加旅遊警示。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心3/1提供各國病例增加情況，日本（黃線）相對南韓、義大利、伊朗上升幅度較緩。（圖／指揮中心提供） 

莊人祥受訪表示，日本近期疫情比較平緩，其它國家如美國，也是把南韓列為三級警示，日本列為二級；不過指揮中心會隨時針對各國疫情做評估，對日本的警示層級也是隨時在檢討。

至於自主健康管理的管制近期也會推出「加強版」，陳時中今日記者會中表示，正在建立資訊系統，讓民眾可以透過手機就可以回報登錄，也可以免除人工一個一個查找的工作，一旦沒有按時回報就會啟動尋人動作，違反規定也會有相關罰則。

陳時中也提到，美國疫情已經到了臨界點，一定會升級讓國人有所警覺，但美國地區非常的大，會採分州、分區域來進行管制；莊人祥則是提及，目前是評估對華盛頓州、紐約州與加州優先提升旅遊疫情建議。

ET快訊
隊友中鏢！C羅納度證實「自主隔離中」　檢驗結果出爐了
快訊／西班牙宣布進入緊急狀態！　政府可下令「封鎖」
快訊／巴西總統確診新冠病毒！全球首位國家元首
王浩宇秀與蔡宜芳、張益贍對話　黃光芹：以後誰還信任你？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明起變天！北台灣16日低溫「下探13°C」...預估下周二全台回暖

日本旅遊警示未升至三級　楊志良憂「恐成防疫破口」

文化部長鄭麗君哀悼楊牧：為台灣留下愛與哲學、浪漫與正義的永恆詩篇

坦言「疫情難預測」　陳時中：中國說的大家不信、WHO又什麼都不說

提供200部「羞羞片」在家免費爽看　網讚：SOD我大哥

台南學甲慈濟宮配合防疫　宣布清明不開放進入靈骨寶塔僅供場外祭拜

是布也是電池　成大與康那香成功研發高科技儲能鎂布

臉上滿佈口罩壓痕！她「自願隔離14天」接武漢台人...笑稱：是光榮印記

心儀女孩約逛超市！他採買爆「2尷尬問句」　網驚：見識到單身20年的實力

老婆去菜市場買雞…回家捧一盒「啾啾叫紙箱」！　人夫被迫收編：什麼鬼啦

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

橘貓影帝聞媽腳「翻白眼昏倒」　網笑噴：本人是野原廣志嗎？

明起變天！北台灣16日低溫「下探13°C」...預估下周二全台回暖

日本旅遊警示未升至三級　楊志良憂「恐成防疫破口」

文化部長鄭麗君哀悼楊牧：為台灣留下愛與哲學、浪漫與正義的永恆詩篇

坦言「疫情難預測」　陳時中：中國說的大家不信、WHO又什麼都不說

提供200部「羞羞片」在家免費爽看　網讚：SOD我大哥

台南學甲慈濟宮配合防疫　宣布清明不開放進入靈骨寶塔僅供場外祭拜

是布也是電池　成大與康那香成功研發高科技儲能鎂布

臉上滿佈口罩壓痕！她「自願隔離14天」接武漢台人...笑稱：是光榮印記

心儀女孩約逛超市！他採買爆「2尷尬問句」　網驚：見識到單身20年的實力

老婆去菜市場買雞…回家捧一盒「啾啾叫紙箱」！　人夫被迫收編：什麼鬼啦

SBL／裕隆破紀錄史上單場新高122分　19記三分射垮璞園

中學五人制／教練、球員還在磨合　高市中山拼聯賽4強

飲料沒去冰！外送員罵女子「奧客」…反被回嗆「奧懶覺」

明起變天！北台灣16日低溫「下探13°C」...預估下周二全台回暖

把你當空氣、雞蛋裡挑骨頭　老闆想fire你的「5個跡象」

中職／王玉譜連4打席保送　林岳平：手有點緊繃

中職／雙響劃破寂靜　郭阜林迎接隊友「心連心」

舉碑文證「台灣不屬中國」遭蔡正元怒轟　李啟維：3點回應所言屬實

汪超擅長「尷尬又不失禮貌的微笑」　網友瘋迷：有夠治癒

韓國瑜抹黑陳菊「區長5年沒看過市長」　網翻「花媽合照」狠打臉：為什麼愛說謊

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

生活熱門新聞

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

冷氣團明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多

回收嬤買米腸錢不夠　一旁大哥暖舉超有愛

外媒讚台防疫遭陸媒評炒作 陳時中回應

做5年要離職　老闆「塞2萬元紅包」給肯定

強冷空氣亂週末　中部以北急凍10℃

快訊／再添1例！美男疑遭離境友人感染

再冷一波！周末恐有強烈大陸冷氣團

陳時中坦言「看不見疫情終點」

新冠肺炎燒進美國　陳時中：一定會升級

搭遊覽車參加法會　北港朝天宮神尊排排坐好坐滿

明起變天！暴冷10°C時間、地區出爐

更多熱門

相關新聞

璞園防疫高標準　專人伺候噴酒精

璞園防疫高標準　專人伺候噴酒精

新冠肺炎持續全球延燒，目前仍維持「閉門開戰」的SBL超級籃球聯賽，璞園就針對防疫祭出及高標準，球團自下半季開始，只要比賽中球員被換下場時，場邊就會有專人酒精「伺候」，供球員消毒雙手，球團方面透露，每場比賽大約就要消耗350cc的酒精大約半罐，但為了落實防疫，一切都值得。

全國首場社區感染防疫演習　模擬「清空計畫」啟動作業

全國首場社區感染防疫演習　模擬「清空計畫」啟動作業

C羅納度驚傳「自主隔離中」

C羅納度驚傳「自主隔離中」

伊朗驚見「萬人塚」！衛星影像拍2條長溝

伊朗驚見「萬人塚」！衛星影像拍2條長溝

這是詐騙請掛斷！口罩2.0系統「不會」電話通知　徐國勇提醒民眾勿上當

這是詐騙請掛斷！口罩2.0系統「不會」電話通知　徐國勇提醒民眾勿上當

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫武漢肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

併排小貨車擋道　女騎士切車遭撞死

蘋果新iPhone傳官網直接上架

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

房東為省8千害「情侶洗澡中毒雙亡」下場曝

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

大陸外交部發言人：可能美軍把疫情帶進武漢

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

莉婭開嗆Keanna！揭毀滅性證據內幕

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面