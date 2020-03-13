行政院護中火「生煤管制自治條例」無效　國民黨：狠打臉林佳龍

▲台中火力發電廠。（圖／台中市政府提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對行政院13日宣告《台中市生煤管制自治條例》部分條文無效，國民黨質疑民進黨顯然是護航台中火力發電廠，文傳會代理主委王育敏批評，政院直接宣告「台中市管制生煤自治條例」部分條文無效，此舉不但狠狠打臉林佳龍，更突顯民進黨政府是「雙標黨」無誤。

王育敏表示，空污減煤是社會大眾關注的議題，民進黨政府不應該雙重標準，盼行政院切勿趁疫情嚴峻之際進行政治操作，應該尊重地方自治的精神，共同解決空污嚴重的問題。

根據環保署於去年9月底修正發布「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」，將固定污染源操作許可證與燃料使用許可證合一，生煤使用量也放寬認定有10%的容許誤差。

台中市政府原要求中火4年減少生煤使用量4成，但環保署函文，告知中火燃煤許可量得放寬10％。現在更以空污法第28條為由，擬公告台中市管制生煤自治條例部分條文無效。

王育敏質疑，《台中市生煤管制自治條例》是林佳龍擔任台中市長時期，於2016年1月26日公告施行，當時條文即明定「自本自治條例公布日起四年內減少生煤使用量40%」，但2018年底、九合一大選後，民進黨卻一反減煤初衷，環保署屢屢干涉地方自治事項，不但撤銷台中市政府裁罰中火的行政處分，現在更要直接宣告「台中市管制生煤自治條例」部分條文無效，此舉不但狠狠打臉林佳龍，更突顯民進黨政府是「雙標黨」無誤。

王育敏進一步指出，2016年制定且穩定執行至今的《台中市生煤管制自治條例》，不應該說廢就廢，踐踏地方自治精神，她強調，若與2018年制定空污法有牴觸，為何遲至2020年才宣布失效？顯然專為中火護航的居心昭然若揭。

王育敏指出，2018年公民投票中，已通過政府需每年減少1%火力發電，證明全民期盼政府積極落實減煤、抑制空污之政策，然而經濟部先是以減煤公投只有兩年效力，來規避公投之強制力，現在環保署又直接以侵害地方自治之作法，宣告台中減煤自治條例失效，顯然已全面放棄減煤，準備火力全開，此舉不但違反民意，更違背國際減煤趨勢。

王育敏也強調，國民黨支持台中市政府依法提出訴願、行政訴訟或聲請釋憲等救濟方式，盼地方自治精神能獲得保障，並兼顧台中市民的健康權益。

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