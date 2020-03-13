政院挺中火公告「臺中市生煤條例」無效　台電：去年減煤四成幾近達標

▲針對中火減煤爭議，台中市政府表示，政府對於中火的環保標準理應更嚴格，不應放寬開倒車。（圖／台中市政府提供）

記者林淑慧／台北報導

行政院今（13）日宣告台中市生煤條例因抵觸空污法而宣告無效，台電回應表示，去年中火用煤量僅1264萬公噸，幾乎達到當初中市府減煤四成(1260萬公噸)的要求，強調即使沒有法律強制的拘束力，中火減煤決心不會因此改變。

台電發言人徐造華表示，中火未來仍將推動「短期降載、中期環保改善，長期新建燃氣機組」，另加速推展興建室內煤倉，預計最快可提前兩年完成，以兼顧穩定供電與環境保護。

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台電近年持續與地方政府合作減煤，台中電廠去(108)年用煤量僅1,264萬公噸，不僅遠低於中市府核發許可使用量1,600萬公噸，且與當初自治條例訂定時，中市府要求台中電廠需從2,100萬公噸，在109年「起」降至1260萬公噸的期待相比，僅差距4萬公噸，亦即台電提前一年就幾近達成減煤四成的目標；且在空汙排放方面，去年更較103年的排放量減少超過5成。

台電強調，除減煤計畫外，也持續於空品不良期間執行環保降載，今(109)年1至2月燃煤電廠降載減發度數超越去年與前年同期，今年1至2月燃煤電廠降載次數233次，減發度數22.24億度，超越去年同期的20.17億度與前年同期的17.05億度。

台電指出，由於通霄電廠345kV出口線路工程預計今（109）年5月將完工，可增加100萬瓩供電量，供電可更趨穩定，台中電廠也將從今年10月起空污季後，執行更嚴格的「擴大自主減煤計畫」，最多運轉機組數將從原承諾8部機組，減為7部，且總發電量不超過6部機滿載（330萬瓩）。

台電表示，此舉與過去空污季8部機（440萬瓩）運轉發電量相較，等於減少2部機組的發電量，今年中火的生煤使用量預期可降至1260萬公噸以下。

另外，目前台中電廠1至4號機空污改善工程已完成，5至10號機預計113年前完成。此外，台中電廠新建2部燃氣機組已通過環評審核，預計114年前上線。屆時將有4部燃煤機組轉為備用，且最多啟用2部，全年使用時間不超過240小時，加上環保改善工程陸續完成，未來排放可望再較去(108)年減少逾五成。