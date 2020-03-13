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生煤自治條例部分失效　中市府批「擺明不給機會修正」黨團也罵：蔡政府專斷

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▲台中市政府針對中火的處分案，全被環保署撤銷。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府認為，行政院倉促公告，根本不給市議會機會修正。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中火力發電廠燃燒生煤案，市府和議會認為應從人民的健康著想，制定對空污管制較為嚴重的「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，並依條例對台電重罰。不過，行政院13日卻公告，台中市管制生煤自治條例部分條文無效。台中市政府13日表示，行政院匆促公告，擺明不給機會修正，將依法提出救濟，如訴願、行政訴訟、甚至聲請釋憲。

台中市政府針對中火燃燒生煤爭議，引用「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，對台電開罰。根據被媒體披露過的資訊顯示，從2019年2月至2019年12月25日，中火已累積被罰1.04億元；環保署日前卻依行政程序法規定撤銷所有處分案，讓台中市府認為，環保署並非訴願管轄機關，無權撤銷處分，如今越俎代庖，撤銷中火裁處，已失去立場。行政院今天下午更列舉三大理由，公告台中市管制生煤自治條例部分條文無效。

台中市新聞局長黃國瑋對此表示，生煤管制自治條例是由台中市議會依法制定，且已生效施行4年，期間針對相關汙染源，中市環保局也依此規範落實管制，中央從未宣告無效，卻在中市府依法關閉中火2部燃煤機組後，迅速宣告議會制定的條例無效，中市府將依法提出救濟，比如訴願、行政訴訟或聲請釋憲。

台中市法制局長李善植則說，行政院在2月26日才發函請台中市府說明，今天就急著宣告無效，擺明不給台中市議會修正自治條例的時間與機會。

國民黨台中市議會黨團批評，台中市生煤管制自治條例4年前已通過，空污法後來才修正，法不溯既往，既已通過自治條例怎能說修法無效。另外，環保法規本應「從嚴」，怎可愈訂愈寬，顯示蔡政府對人民健康不重視。不僅中央集權，甚至「想怎樣就怎樣」，實在太隨便。

・停產會崩潰

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