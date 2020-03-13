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新冠肺炎「感染第一周最毒」！病毒量比SARS多1000倍　傳播力超強

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠病毒肆虐全世界，高傳染的特性更造成許多人恐慌。英國諾丁漢大學（The University of Nottingham）流行傳染疾病名譽教授基斯（Keith Neal）就稱，現在知道的是，「人們在症狀出現的第一周時，最具傳染性」，如果患有新冠病毒（或其他病毒）的出現發燒和咳嗽的狀況後，進行自我隔離，那麼將限制該病毒的傳播。

綜合外媒報導，有專家表示「病毒量高峰（peak shredding）」是指病毒最具感染力的情況，通常在被感染5天後會發生，與SARS感染高峰期相比，新冠病毒患者的病毒量多出1000倍；該種說法也解釋了，為何新冠肺炎在全球如此快速的傳播。

對於新冠病毒的疫情發展，也有很多研究人員提出了相關解釋。溫特納博士（Clemens Martin Wendtner）在檢測9名確診病患之後，向《每日電訊報（The Daily Telegraph）》表示，確診患者不用病得很嚴重，就可以將病毒傳播給其他人，鑑於此種傳播特性，應該要取消群眾聚會，包括體育比賽和會議，「因為輕度症狀的人極容易傳染給別人。」

諾丁漢大學流行傳染疾病名譽教授基斯也說，現在我們所知道的是，人們在症狀出現的第一周最具有傳染性，若是這些人在一開始出現發燒跟咳嗽的時候，就選擇自我隔離，那這樣可以有效限制病毒的傳播。

報導中指出，國席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）日前表示，目前英國實際感染人數可能在5000到10000人之間，但這是一個相對上較少的數字，英國距離義大利的疫情爆發晚了大約4個星期，預計病例高峰期可能會在10到14周內出現。

對此，英國政府也出台最新應對新冠肺炎政策，其中包含在去上班上課時，盡量不要搭乘大眾交通運輸工具或是計程車，可以選擇用走路的方式、有輕微感染症狀者盡可能於他人保持2公尺以上的距離，並且獨自就寢，患者應該也要單獨使用浴室空間，如果患者與他人共享廁所跟浴室，每次使用後都要消毒清潔。

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