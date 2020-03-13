新冠肺炎「感染第一周最毒」！病毒量比SARS多1000倍　傳播力超強

▲新冠病毒。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠病毒肆虐全世界，高傳染的特性更造成許多人恐慌。英國諾丁漢大學（The University of Nottingham）流行傳染疾病名譽教授基斯（Keith Neal）就稱，現在知道的是，「人們在症狀出現的第一周時，最具傳染性」，如果患有新冠病毒（或其他病毒）的出現發燒和咳嗽的狀況後，進行自我隔離，那麼將限制該病毒的傳播。

綜合外媒報導，有專家表示「病毒量高峰（peak shredding）」是指病毒最具感染力的情況，通常在被感染5天後會發生，與SARS感染高峰期相比，新冠病毒患者的病毒量多出1000倍；該種說法也解釋了，為何新冠肺炎在全球如此快速的傳播。

對於新冠病毒的疫情發展，也有很多研究人員提出了相關解釋。溫特納博士（Clemens Martin Wendtner）在檢測9名確診病患之後，向《每日電訊報（The Daily Telegraph）》表示，確診患者不用病得很嚴重，就可以將病毒傳播給其他人，鑑於此種傳播特性，應該要取消群眾聚會，包括體育比賽和會議，「因為輕度症狀的人極容易傳染給別人。」

諾丁漢大學流行傳染疾病名譽教授基斯也說，現在我們所知道的是，人們在症狀出現的第一周最具有傳染性，若是這些人在一開始出現發燒跟咳嗽的時候，就選擇自我隔離，那這樣可以有效限制病毒的傳播。

報導中指出，國席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）日前表示，目前英國實際感染人數可能在5000到10000人之間，但這是一個相對上較少的數字，英國距離義大利的疫情爆發晚了大約4個星期，預計病例高峰期可能會在10到14周內出現。

對此，英國政府也出台最新應對新冠肺炎政策，其中包含在去上班上課時，盡量不要搭乘大眾交通運輸工具或是計程車，可以選擇用走路的方式、有輕微感染症狀者盡可能於他人保持2公尺以上的距離，並且獨自就寢，患者應該也要單獨使用浴室空間，如果患者與他人共享廁所跟浴室，每次使用後都要消毒清潔。