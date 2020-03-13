失業醉父「經濟壓力大」與妻狂吵　凌晨抱幼女走堤邊疑欲輕生

▲失業醉父抱著幼女在堤邊遊蕩，警方趕赴勸阻以免憾事發生。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區華江河堤邊，日前凌晨一名鄒姓男子酒後抱著1歲多的女兒，撥打電話與妻子發生爭吵，疑似想要輕生投河，路過早起運動的民眾擔心發生意外，馬上通報警方到場處理，經了解男子因近期與妻子相處不睦，夫妻間才會爭吵，經員警帶返派出所耐心安撫後，男子才與通知到所的家人帶著女兒返家，避免了可能發生的憾事。

警方表示，當日轄區文聖派出所員警方威文、黃建皓獲報後，立即趕赴現場，一靠近男子就發現他身上傳出濃濃酒味，對於員警關心也保持抗拒的態度，經進一步了解才發現，鄒男因最近失業，女兒又小，家庭經濟壓力大，前一晚與妻子發生爭吵後，妻子負氣離家不願回來，才會在酒後抱著女兒在河堤邊散心。

鄒男也持續打電話與妻子溝通，勸她返家卻無果，員警看男子情緒仍低落，怕她與女兒發生意外，便好說歹說先開車載著他們一同到派出所休息，也通知男子家人一同前來關心，待男子酒意消退後，跟著家人帶著幼女返家，結束一場驚魂記。

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