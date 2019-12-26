前法官張俊文偷懶、判決書複製貼上　判罰3個月薪俸

▲橋頭地方法院前法官張俊文，偷懶將判決書複製貼上，遭罰3個月薪俸。（圖／翻攝自橋頭地院官網）

記者吳銘峯／台北報導

橋頭地院前法官張俊文，去年審理2起酒駕案件時，將判決書複製貼上，以致造成判決當事人與判決書主文、理由內容完全不同，牛頭不對馬嘴。監察院調查時張俊文坦承「案件太多，不會再看卷宗書面資料。」司法院職務法庭審理後，26日判決對他罰款最後月俸給總額參個月（約40萬元）。

職務法庭指出，張俊文在2016年9月1日調至橋頭地院任職，去年10月4日退休。他在去年審理橋頭地院107年度交簡字第1907號公共危險案件時，當時被告為歐姓男子在7月22日酒後駕車遭警方攔獲。但張俊文竟然複製自己製作的107年度交簡字第1907號刑事簡易判決書、蘇姓男子涉嫌酒駕案件，將主文、事實理由等部分，完全複製貼上，就做出判決，並送達歐姓男子與檢察官。

這個誇張的行徑經由監察院調查，監察院調查時約詢張俊文，張俊文坦承，「案件太多，不會再看卷宗書面資料，例稿出來後，調出已經上傳的簡易處刑書資料。」監察院因此全數通過，決定彈劾張俊文，並送請司法院職務法庭審議。

職務法庭在26日做出判決，認為張俊文因重大過失，並有違謹慎、勤勉執行職務的職責，致該案件有明顯重大違誤，依法自應受懲戒。但考量他在橋頭地院簡易庭時，每年承審數百件簡易案件，工作雖相對簡單，但案件量負荷卻不輕；而且他的違失行為僅稍加注意即可避免，猶疏於注意而產生明顯重大的違誤。另外考量他自2013年起至2018年8月止，於判決後裁定更正案件總計38件，平均每年裁定更正案件數超過7件，較其他法官裁定更正數量多，可認他平時敬業精神不足。因此職務法庭決定對張俊文處以任職時最後月俸給總額3個月的懲戒處分。

