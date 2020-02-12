受騙「蒙眼壞壞」兩次女友怒討60萬　假男友冒充一個月零露餡

記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子2018年7月間隨機撥打電話給其他女性，意外聯繫上小美（化名），還假裝成對方男友並蒙眼發生性關係，事後遭正牌男友痛毆一頓，還面臨60萬元的民事求償。但他辯稱一切都是女方自身的錯誤認知所致，「怎麼可能我冒充她男友將近一個月，她都一無所知」，最後被判處應賠償8萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，小美的男友平時在北部工作，兩人聚少離多，2018年7月間接到張男的電話，誤以為真的是男友打來的，之後就開始天天熱線閒聊，某一天對方聲稱工作壓力大，想要進行刺激的「矇眼性愛」，如果不從，就不南下找她。

▲小美與張男第一次發生性關係時，並沒有發現對方不是自己的男友。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

小美因為想跟「男友」見面，於是答應張男的提議，兩人發生過一次性關係，接著，她又再次收到邀約，只是第二次時因為忙著做其他事情忘記蒙眼，這才發現赴約的竟然是一名陌生男子，嚇到趕忙打電話給正牌男友求助。

由於張男事後遭到正牌男友一陣毒打，還同意賠償將近百萬元，刑事方面獲橋頭地檢署不起訴處分。不過，小美不甘心自己上當還受辱，於是提出民事訴訟求償60萬元。

▲小美看到前來赴約的是一名陌生人，才驚覺受騙。

對此，張男反駁，隨機撥打電話並沒有違法，況且訴訟期間就有媒體報導此事，社會輿論大多都認同是女方自身認知錯誤的責任較多，況且要求蒙眼也有經過同意，並非施用強制手段逼迫配合，「我跟她聯繫將近一個月，LINE帳號也與男友不同，身形體態、語氣論調皆不同，甚至連她家在哪都不清楚，怎麼可能冒充一個月她都一無所知」。

但橋頭地院法官認為，小美提到張男假冒男友打電話來時，有佯裝生病，所以才沒有發現不對勁，提出的主張並非全部都是無理由，最後判張男應該賠償8萬元較為適當，全案仍可上訴。