肺炎疫情致美股狂瀉　沈富雄直指川普「不及格」

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎疫情在歐美各國狂爆且波及國家經濟，近日多國政要還陸續傳出自身或周遭人士確診，對此，前立委沈富雄說，美國總統川普的看法原本是對的，但是不學無術，又多政治考量，以致本週方寸大亂，又是侈言所得稅全免，又是歐洲航班全停，結果股市狂瀉，「他不及格了」。

沈富雄13日在臉書認為，天下之大為此三人不怕新冠病毒。不過其中川普這兩天立場有變，舉止失措，他把川普剔除了。沈富雄說，三人中有兩個大咖，其中之一就是川普，上週的看法原是對的，但是不學無術，又多政治考量，以致本週方寸大亂，又是侈言所得稅全免，又是歐洲航班全停，結果股市狂瀉，川普「不及格了」。

沈富雄接著表示，另一大咖是Tesla的總裁Elon Musk，此人之眼光、手筆非常人所能及，他說：因Corona病毒而Panic的是dumb，「我同意」。而剩下的一人是小咖，沈富雄說，這一人之所以不慌，是因為摸清了這隻病毒的習性，以看「類流感」的心，看它走完「類流感」的行程，何懼之有？

沈富雄提到，開除了川普後，他找梅克爾替代，梅克爾說：最後德國將有70％的國人得此病，言畢卻一點不慌，何故？「以看流感的心看這隻病毒也」。沈富雄認為，時下最流行的看法是歐洲將成為下一個重災區，「這也是無稽之談」，米蘭類似武漢，義北等同湖北，西班牙、法國可能成為另一個河南，其他12個國家都是世界一流的國家，「處理這個瘟疫綽綽有餘」。

沈富雄直指，且看今天德國的確診數2078，死亡數3，死亡率0.14%，歐洲怎麼會有事？

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