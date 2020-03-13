美國股票大跌、封鎖歐洲英國除外　柯志恩：川普這次選情恐重挫

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

美國感染新冠肺炎人數，截至台灣時間13日上午，美國至少有44個州及首都華盛頓特區確診，總病例數達1215例，除了確診人數直飆，美國股票也重挫。美國總統川普宣布，自美東時間13日午夜開始，未來30天對歐洲26國實施旅遊禁令，英國則排除在外。對此，前國民黨立委柯志恩表示，川普這次選情應該重挫。

柯志恩13日在政論節目《少康戰情室》中指出，在美國的親友告訴她目前為止還沒戴口罩，美國整個公共衛生的習慣，大概是跟文化有關；至於美國股票，川普或許不是防疫專家，但對金融、股票非常敏感，絕對因為股票大跌，跌到熊市後，才開始有一點警覺，並採取一連串措施。

柯志恩指出，美國跟義大利一樣，從大家不當一回事，到突然疫情爆發，讓大家驚訝中間到底錯過什麼，為什麼確診人數突然爆增，那是大家要去檢討的，美國除了公共衛生問題外，像NBA不打對美國來說是何其嚴重的事，已經嚴重影響整個生活的習慣。

柯志恩提到，以前大家都說華人還有一些戴口罩是被歧視，目前為止跟上個禮拜比起來，這個歧視點已經開始降低，因為終於發現這已經不是只有亞洲人跟華人問題。

對於川普封鎖歐洲，但排除掉英國，柯志恩認為，很多人說川普非常喜歡英國的首相，因為英國首相跟他的個性很雷同，但英國很多人也是帶著病毒過來的，那川普為什麼做這個決定？這個決定讓人匪夷所思。

柯志恩直言，大家都預估川普這次在選情當中，應該會受到很大的重挫，因為實在不適合一個在全世界傳染病當中所扮演的一個角色。主持人趙少康聽完後表示，如果不是民主黨桑德斯或拜登都太弱，否則的話川普蠻危險的。