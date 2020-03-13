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心儀女孩約逛超市！他採買爆「2尷尬問句」　網驚：見識到單身20年的實力

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▲▼ 超市買東西 。（圖／資料照）

▲隨著新冠肺炎疫情擴散，不少民眾會前往賣場囤積物資。示意圖，與新聞人物無關。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

請繼續往下閱讀...

近來受到新冠肺炎（COVID-19）擴散影響，防疫成了民眾的重要課題。近日就有女網友大爆母胎單身弟弟的料，分享他與心儀對象出門採購，結果就因一句尷尬的冷笑話瞬間證明了真是「憑實力單身」。

女網友12日在Dcard貼文，表示家中可愛的弟弟已經單身近20年，最近跟一個女生相處不錯，看似有脫身可能；姊姊身為戀愛經驗稍多的情場前輩，自然得出手相助，於是搖身一變成了專屬的戀愛顧問，「還脅迫他每天向我報備進度」！

她說，前幾天得知弟弟心儀對象相約一起去排隊買口罩，再順道去超市購入儲備糧食，看起來加溫的神時機要出現了，「身分證尾碼居然同樣，簡直命中注定阿！」姊姊滿懷期待，雖然覺得約會去超市很搞笑，不過依然認為老弟這次是穩妥了，當天晚上馬上關心他的「成果」如何。

弟弟表示，2人到了超市氣氛有點不尋常，他不知道要怎麼開啟話題才好，於是第一句就先問女生，怎麼不上電商平台網購就好，還要出來跑一趟？結果得到了冷冷的答案「關你什麼事」。

▲▼家樂福中元節 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲保存期限長的各式泡麵成了防疫糧食好選擇。示意圖，與新聞人物無關。（圖／資料照）

隨後2人逛到了零食泡麵區，這時女生順手拿了幾包統一米粉，弟弟好奇怎麼不挑泡麵？心儀女孩回，「米粉的口感比較好吃阿，湯也比較清爽，又不像你們男生都愛吃重鹹。」說時遲那時快，他自以為幽默說出了經典的冷笑話，「蛤，那些泡麵好可憐喔，都跟你一樣沒人泡！」

超市採買完畢之後，2人就各自解散回家了，弟弟只覺得女生不懂他的笑話。聽完故事後，姊姊只覺得傻眼貓咪，於是把整起故事PO上網，最後留了句話希望能得到諒解，「給那位可愛的妹妹，我弟不是故意，想搞笑結果耍白癡，他很喜歡你的。」

文章貼出後，超過7千網友朝聖，直呼母胎單身完全不意外，「我見識到單身20年的實力了」、「跟朋友耍嘴皮子就算了，對心儀的女生怎麼還這樣講話」、「轉告你弟弟，我很期待在他30歲後可以在霍格華茲看見他」、「直接葬送自己的愛情」、「我愚蠢的歐兜兜阿」、「女生一定氣死」。

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