　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爸媽吵架冷戰！隔天她親睹「老爸進廚房」狂扭緊瓶蓋　小心機奏效…網萌翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲不管夫妻或情侶，難免都有吵架的時候。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是夫妻或情侶，難免都有意見不合、吵架的時候，這時有些人就是做不到拉下臉和對方說話。這位女網友在《Dcard》貼文「老爸的小秘密」，說爸媽吵了一架，一整天都沒有說話，結果她早上突然聽到廚房傳來聲音，就偷偷跑去看媽媽是不是在弄早餐，沒想到意外發現爸爸的小心機，忍不住在心中偷笑。

女網友文中表示，爸媽吵了一架，一整天都沒有說話，結果隔天早上她聽到廚房傳來聲音，「我偷偷的跑去看是不是媽媽在煮早餐，結果看到爸爸在把醬料罐、米酒瓶、橄欖油……等等有蓋子的東西都用力的轉緊。」看到這一幕，原PO笑了一下就悄悄的跑回房間。

請繼續往下閱讀...

▲▼男人,中年男,大叔,開瓶蓋,傷心,憂鬱,更年期。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO爸偷偷把有蓋子的東西都轉緊。（示意圖／pixabay）

原PO說，之後的劇情就是，媽媽拿著橄欖油到爸爸身邊，說了一句「打不開」，爸爸就樂的像小孩一樣。但她也笑說，其實媽媽力氣很大、根本就打得開瓶蓋，「這是他們互相和好的方式，我都不說破，只有爸爸10幾年來一直樂得跟小孩一樣」、「這件小事我國小就發現我阿爸會這樣做了。」

看到貼文後，其他網友也紛紛笑說，「爸爸太可愛了吧！好甜喔」、「爸爸計畫通」、「欸不是，爸爸太可愛了吧XDD」、「結果爸爸自己也打不開就好笑了XDDD（對不起我來亂的）」、「竟然還有這招」、「老爸的小心機」、「網路好像有看過～想不到現實有」、「爸爸用心良苦」、「很好的和好方式耶！筆記。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

ET快訊
桃園男把妻「分屍7塊」掏空內臟放冷凍！　女兒開袋驚見媽頭顱
神級手譯員！BBC記者全英文提問　他超狂「零時差翻譯」網傻了
中職／清明節高危險期！　聯盟決議開幕戰再延期
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搭遊覽車參加全球防疫法會　北港朝天宮神尊排排坐「坐好坐滿」

鋒面、冷空氣來襲明起變天！周六全台有雨　「暴冷10°C」時間、地區出爐

每日參觀人數剩1000人！故宮拚宅經濟　加強網上看展、網路商城促銷

新冠肺炎不平靜…7.1萬留學生遍布全球　教育部：赴外地、返台需評估風險

罷工案求償空服員工會幹部！遭認定不當勞動行為　長榮：深表遺憾

爸媽吵架冷戰！隔天她親睹「老爸進廚房」狂扭緊瓶蓋　小心機奏效…網萌翻

潔癖妹回家「必立刻洗澡」！相同標準要求男友：沒洗別碰我　網哀號曝一缺點

神級手譯員！BBC記者全英文提問　他超狂「零時差翻譯」...網傻：切雙語模式

藝文紓困振興辦法出爐　團體補助最多250萬、個人上限6萬

郭芷嫣輸了！嗆「機師餐加料」、電爆學妹...勞裁案遭駁回　長榮說話了

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

Sandy畢業典禮「叮嚀吳宗憲要低調」！　一上台看到頒獎人是他「眼神死」ＸＤ

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

佐藤健床咚狂吻傻白甜女友!!　下一步解扣子：妳今晚別想睡了

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

搭遊覽車參加全球防疫法會　北港朝天宮神尊排排坐「坐好坐滿」

鋒面、冷空氣來襲明起變天！周六全台有雨　「暴冷10°C」時間、地區出爐

每日參觀人數剩1000人！故宮拚宅經濟　加強網上看展、網路商城促銷

新冠肺炎不平靜…7.1萬留學生遍布全球　教育部：赴外地、返台需評估風險

罷工案求償空服員工會幹部！遭認定不當勞動行為　長榮：深表遺憾

爸媽吵架冷戰！隔天她親睹「老爸進廚房」狂扭緊瓶蓋　小心機奏效…網萌翻

潔癖妹回家「必立刻洗澡」！相同標準要求男友：沒洗別碰我　網哀號曝一缺點

神級手譯員！BBC記者全英文提問　他超狂「零時差翻譯」...網傻：切雙語模式

藝文紓困振興辦法出爐　團體補助最多250萬、個人上限6萬

郭芷嫣輸了！嗆「機師餐加料」、電爆學妹...勞裁案遭駁回　長榮說話了

即日起不開放觀眾！大專盃等全國賽事將閉門打

板橋深山取景「沒風蠟燭突熄滅」！演員一進去廢墟全頭暈　

中職／開幕延後壓縮時程　冬盟今年停辦機率高

湯姆漢克斯夫妻確診新冠肺炎…秒被切割！　澳洲官員甩鍋：是病人帶病毒來

搭遊覽車參加全球防疫法會　北港朝天宮神尊排排坐「坐好坐滿」

青年盃／傅兆玄被學長先跳過2M11激到　逆勢摘金挑戰公開組再想想

手遊《天堂2：革命》推全新副本　玩家開啟專屬坐騎大賽

鋒面、冷空氣來襲明起變天！周六全台有雨　「暴冷10°C」時間、地區出爐

美國安顧問指陸「掩蓋疫情」　耿爽：國際公論是中方「公開透明」

范少勳錄影「削手」濺血　反安撫大家：只是一塊皮

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

18台人拒檢真相　知情家屬還原

神級的！BBC記者全英文提問　他「零時差翻譯」網傻

超狂藥師被嗆聲　掛牌停賣1日

更強冷空氣周六急凍！明起連雨3天

鄉民質疑「靠什麼紅？」他曝企鵝妹心機面

台大教授預測疫情最新「趨勢圖」曝！

台男曝日本現況　怕爆：搭電車靠下盤挺住　

海獺版阿中部長萌翻！插畫家致敬3防疫大將

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

陳時中給護理人員的一封信　萬人讚爆

竹女高三生搭包機順利返台　可趕上二階面試

政府徵召基隆口罩廠！CEO為趕工婚禮3天前延期

深夜煮韓式泡麵「開袋0醬包」！她傻眼揭真相

更多熱門

相關新聞

常和另一半吵架？3招幫你減少摩擦

常和另一半吵架？3招幫你減少摩擦

雖然有時候吵架是促進溝通的橋樑，但太頻繁的摩擦不僅會傷害彼此感情，也會讓人覺得「心累」，尤其情侶間很容易吵著吵著感情就沒了。你也常跟另一半吵架？總是和好沒多久又吵了？快把以下3件事學起來，從今天開始練習改善，減少吵架次數，兩人感情也會更甜蜜。

韓貨、淘寶包裹會有病毒殘留嗎？

韓貨、淘寶包裹會有病毒殘留嗎？

200萬YouTuber脫單！阿神認愛黑髮妹「❤」

200萬YouTuber脫單！阿神認愛黑髮妹「❤」

網爆陳天仁IG賣口罩「1個150」...帳號鎖了

網爆陳天仁IG賣口罩「1個150」...帳號鎖了

帶她逛百貨公司！霸氣尪「一張卡給刷爆」

帶她逛百貨公司！霸氣尪「一張卡給刷爆」

關鍵字：

夫妻吵架瓶蓋Dcard

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

18台人拒檢真相　知情家屬還原

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

獨／醫證實「劉真半癱」右腦中風

快訊／國二少女陳屍住家　警排除他殺

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面