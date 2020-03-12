爸媽吵架冷戰！隔天她親睹「老爸進廚房」狂扭緊瓶蓋　小心機奏效…網萌翻

▲不管夫妻或情侶，難免都有吵架的時候。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是夫妻或情侶，難免都有意見不合、吵架的時候，這時有些人就是做不到拉下臉和對方說話。這位女網友在《Dcard》貼文「老爸的小秘密」，說爸媽吵了一架，一整天都沒有說話，結果她早上突然聽到廚房傳來聲音，就偷偷跑去看媽媽是不是在弄早餐，沒想到意外發現爸爸的小心機，忍不住在心中偷笑。

女網友文中表示，爸媽吵了一架，一整天都沒有說話，結果隔天早上她聽到廚房傳來聲音，「我偷偷的跑去看是不是媽媽在煮早餐，結果看到爸爸在把醬料罐、米酒瓶、橄欖油……等等有蓋子的東西都用力的轉緊。」看到這一幕，原PO笑了一下就悄悄的跑回房間。

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▲原PO爸偷偷把有蓋子的東西都轉緊。（示意圖／pixabay）

原PO說，之後的劇情就是，媽媽拿著橄欖油到爸爸身邊，說了一句「打不開」，爸爸就樂的像小孩一樣。但她也笑說，其實媽媽力氣很大、根本就打得開瓶蓋，「這是他們互相和好的方式，我都不說破，只有爸爸10幾年來一直樂得跟小孩一樣」、「這件小事我國小就發現我阿爸會這樣做了。」

看到貼文後，其他網友也紛紛笑說，「爸爸太可愛了吧！好甜喔」、「爸爸計畫通」、「欸不是，爸爸太可愛了吧XDD」、「結果爸爸自己也打不開就好笑了XDDD（對不起我來亂的）」、「竟然還有這招」、「老爸的小心機」、「網路好像有看過～想不到現實有」、「爸爸用心良苦」、「很好的和好方式耶！筆記。」

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