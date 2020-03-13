勾人夫摩鐵開心搖擺！他「勇猛巨獸」狂衝　小三完事羞讚：把子宮弄到發炎

▲朱姓男子外遇，小三還傳鹹濕訊息，雙雙挨告，小三還須賠償25萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄朱姓男子在外偷吃，還帶著小三到摩鐵嘿咻。小三事後傳訊「你把我的子宮X到發炎」等，大讚朱男小頭勇猛，被朱男妻子發現，憤而提告。法院審理後，依法將2人判刑2個月，民事部分，則判小三須賠償25萬元。

判決書指出，朱男的鄭姓小三明知對方是有婦之夫，還大膽與朱男偷情，甚至傳訊調情。2018年2月間，2人再度到摩鐵嘿咻，鄭女事後還傳訊，「你今天把我的子宮X到發炎」，讓朱妻見狀氣炸提告，而2人也被判刑2個月。

朱妻另外提出民事求償，認為鄭女侵害其家庭，但鄭女辯稱，在案發後，朱男一家還到日本旅遊，明顯與一般婚姻受到損害的情形不一樣，因此拒絕賠償。

不過，法官並不採信鄭女說法，認為到日本出遊，可以認為是在逐漸修補關係，但並不能以此認為鄭女行為對朱妻沒有精神上的傷害，審酌鄭女的經濟狀況後，判她須賠償朱妻25萬元。全案可上訴。

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