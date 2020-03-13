　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帶小三爽遊泰國…拉妹妹作陪！不顧眼光親密接觸　正宮見「15年好同事」崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲老公外遇，對象還是自己15年的同事，她崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

陳姓人妻發現自己的張姓丈夫外遇，且對象還是自己15年之久的同事，當場崩潰。陳女事後調查，發現2人不但趁著小三生日時到墾丁慶生，還曾回到小三住處過夜，甚至與張男妹妹共赴泰國跨年，種種事跡讓陳女大受打擊，憤而提告求償。法官審理後，判張男與小三2人須連帶賠償陳女25萬元。

根據判決，陳女提告主張，她與張男16歲就交往，並共組家庭，但沒想到卻意外發現，張男2018年8、9月起開始與小三有密切互動。陳女事後調查，發現2人不但在小三生日時共赴墾丁慶祝，還到小三家過夜。

除此之外，小三還幫張男訂購平口內褲，2人甚至還跟張男妹妹一同到泰國跨年，期間互動相當親密。另外，張男的表嫂還曾目睹張男牽著小三到Outlet逛街，以及到清境農場民宿過夜，隔天還到日月潭玩，讓陳女相當崩潰，還因此需要靠醫生開立的藥物穩定情緒。

不過，法院在審理期間，小三辯稱，自己年紀已高，不再慶生，並沒有跟張男到墾丁慶生，而到她家過夜，則是因為張男說心情不好，才到她家與她家人聊天喝酒，期間張男想說不回家過夜，但2人不可能同房。

此外，訂購平口內褲的部分，小三則表示，是因為張男曾抱怨沒人幫忙洗衣服，又沒衣服可穿，才請她幫忙購買，而她念及與張男是老朋友，才心軟幫忙，而至於出國旅遊，則是因為自己要陪張男妹妹出國跨年，全程也都由對方訂購機票飯店，之後才知道張男也要一同前往，且出國一起拍照也很正常。

小三還提到，2人的確有牽手逛街，但那是因為張男小她7歲，當時像個小孩一樣突然牽起她的手，而她也不以為意，更否認有到清境農場過夜遊玩。

不過小三說法全被陳女打臉，她提出自己質問張男的對話截圖，張男回應，「我承認她生日那天有陪她去墾丁過生日」等。另外，張男妹妹也出面證稱，3人在泰國時，發現張男與小三互動親密，回國後向哥哥談及此事，哥哥也坦承與對方交往。

法官審理後認為，張男與小三破壞了陳女的婚姻圓滿，讓她身心受到極大傷害，還得靠藥物來控制情緒，因此判2人須連帶賠償陳女25萬元精神慰撫金。全案可上訴。

腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

勾人夫摩鐵開心搖擺！他「勇猛巨獸」狂衝　小三完事羞讚：把子宮弄到發炎

桃園中壢死亡車禍！20歲女「滿身血卡副駕」送醫不治…轎車猛撞電桿零件噴飛

KTV帶2小姐出場！澎湖男強壓到一半「軟掉」　想換人被拒…轉身再蹂躪她洩憤

ET快訊
明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多　還要下多久...氣象局說
嫌7元運費…李來希「開車去花蓮」買口罩：誰要什麼實名制2.0
快訊／國寶級詩人楊牧過世　享壽80歲
新北男與25歲女友陳屍床上　遺書曝「無法割捨對前妻的感情」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南女大鬧急診室…見警察到場「5字髒話」狂噴！被逮瞎扯：我是罵護士

為5萬元刺死債主！母哀慟目睹親兒胸口噴血「死不瞑目」　怒求償800萬

自誇與菲律賓總統交情好！南台灣大毒梟「林孝道」遭檢求刑15年

分享文「公款入私帳」...蘇嘉全開吉百名網友　檢：監院釋疑前不算妨害名譽

帶小三爽遊泰國…拉妹妹作陪！不顧眼光親密接觸　正宮見「15年好同事」崩潰

19歲高雄妹密謀殺母…狠喊：讓爸媽死！20歲男友「1刀刺斷動脈」　她血噴滿地亡

緩刑期間手癢…台中男衝超市偷「烏魚子+護脣膏」！店長一見擋：把背包打開

見黑絲襪凍未條！男搭話短裙妹「民雄往哪走」　下秒掏槍DIY…她嚇壞急逃

夫氣呼呼離家…妻急報110「他帶了條繩子」　警在海邊找到人

齊秦向環球討《大約在冬季》等43首老歌千萬授權金　獲賠87萬元

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

台南女大鬧急診室…見警察到場「5字髒話」狂噴！被逮瞎扯：我是罵護士

為5萬元刺死債主！母哀慟目睹親兒胸口噴血「死不瞑目」　怒求償800萬

自誇與菲律賓總統交情好！南台灣大毒梟「林孝道」遭檢求刑15年

分享文「公款入私帳」...蘇嘉全開吉百名網友　檢：監院釋疑前不算妨害名譽

帶小三爽遊泰國…拉妹妹作陪！不顧眼光親密接觸　正宮見「15年好同事」崩潰

19歲高雄妹密謀殺母…狠喊：讓爸媽死！20歲男友「1刀刺斷動脈」　她血噴滿地亡

緩刑期間手癢…台中男衝超市偷「烏魚子+護脣膏」！店長一見擋：把背包打開

見黑絲襪凍未條！男搭話短裙妹「民雄往哪走」　下秒掏槍DIY…她嚇壞急逃

夫氣呼呼離家…妻急報110「他帶了條繩子」　警在海邊找到人

齊秦向環球討《大約在冬季》等43首老歌千萬授權金　獲賠87萬元

夏普獲日本經產省補助增設口罩產線　力拚月產能達600萬片

心儀女孩約逛超市！他採買爆「2尷尬問句」　網驚：見識到單身20年的實力

大專棒聯／文化、嘉大率先四強　國體、開南取有利位置

SBL／板樹體育館初體驗　蔣淯安：球員防疫須自我要求

馬尼拉封城30天　杜特蒂收到習近平慰問信「有需要跟我說一聲就行」

網路面試＋線上提交視頻　上海音樂學院「藝考」初試方式出爐

巴西發言人確診前見川普　陳以信籲蔡英文：正副總統應異地上班

台南女大鬧急診室…見警察到場「5字髒話」狂噴！被逮瞎扯：我是罵護士

老婆去菜市場買雞…回家捧一盒「啾啾叫紙箱」！　人夫被迫收編：什麼鬼啦

為5萬元刺死債主！母哀慟目睹親兒胸口噴血「死不瞑目」　怒求償800萬

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

社會熱門新聞

併排小貨車擋道　女騎士切車遭撞死

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

房東為省8千害「情侶洗澡中毒雙亡」下場曝

桃園中壢死亡車禍！20歲女滿身血卡副駕亡

苗女學生遭霸凌　3打1輪流甩巴掌

台商趴趴走遭罰百萬！檢疫所內情緒失控

桃園台商挨罰百萬暴走！狂噴口水：我沒生病

攝影師拍處男殺手毛衣少女　法官認猥褻重判

綠帽夫：我老婆被你騎1、20年！兄弟嗆「她也歡喜歡喜」

國中女遭3打1甩巴掌！施暴學生送辦

金山離婚男與女友陳屍床上！警：死亡超過4天

苗栗娃娃車突失控！小2童慘被捲進車底

秘傳食譜被抄襲　她怒嗆廠商挨告獲不起訴

獨／轎車對決雲豹裝甲！她曝打臉畫面：我爸很委屈

更多熱門

相關新聞

多次捉奸在床！妻子起訴老公重婚　法院：無罪

多次捉奸在床！妻子起訴老公重婚　法院：無罪

湖南省冷水江市李姓人妻在和老公結婚的第十年，發現他出軌了。從 2017年開始，3年間老公甚至囂張的多次和小三住一起，甚至被李女在家中捉姦在床。終於，無法忍受的她日前起訴至冷水江市人民法院，要求以重婚罪指控丈夫和小三。沒想到，當地法院日前竟宣判，無罪！

泰國記者採訪鬥毆猴群　網友笑翻

泰國記者採訪鬥毆猴群　網友笑翻

幫小三打掃、付房貸　代號「那摳」正宮氣炸

幫小三打掃、付房貸　代號「那摳」正宮氣炸

泰式咖啡Gentleman Racer 200

泰式咖啡Gentleman Racer 200

勾人夫摩鐵開心搖擺！小三羞讚：把子宮弄到發炎

勾人夫摩鐵開心搖擺！小三羞讚：把子宮弄到發炎

關鍵字：

外遇小三泰國人夫正宮同事

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

併排小貨車擋道　女騎士切車遭撞死

蘋果新iPhone傳官網直接上架

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

巴西總統發言人確診　川普回應了

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

大陸外交部發言人：可能美軍把疫情帶進武漢

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面