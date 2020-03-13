帶小三爽遊泰國…拉妹妹作陪！不顧眼光親密接觸　正宮見「15年好同事」崩潰

▲老公外遇，對象還是自己15年的同事，她崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

陳姓人妻發現自己的張姓丈夫外遇，且對象還是自己15年之久的同事，當場崩潰。陳女事後調查，發現2人不但趁著小三生日時到墾丁慶生，還曾回到小三住處過夜，甚至與張男妹妹共赴泰國跨年，種種事跡讓陳女大受打擊，憤而提告求償。法官審理後，判張男與小三2人須連帶賠償陳女25萬元。

根據判決，陳女提告主張，她與張男16歲就交往，並共組家庭，但沒想到卻意外發現，張男2018年8、9月起開始與小三有密切互動。陳女事後調查，發現2人不但在小三生日時共赴墾丁慶祝，還到小三家過夜。

除此之外，小三還幫張男訂購平口內褲，2人甚至還跟張男妹妹一同到泰國跨年，期間互動相當親密。另外，張男的表嫂還曾目睹張男牽著小三到Outlet逛街，以及到清境農場民宿過夜，隔天還到日月潭玩，讓陳女相當崩潰，還因此需要靠醫生開立的藥物穩定情緒。

不過，法院在審理期間，小三辯稱，自己年紀已高，不再慶生，並沒有跟張男到墾丁慶生，而到她家過夜，則是因為張男說心情不好，才到她家與她家人聊天喝酒，期間張男想說不回家過夜，但2人不可能同房。

此外，訂購平口內褲的部分，小三則表示，是因為張男曾抱怨沒人幫忙洗衣服，又沒衣服可穿，才請她幫忙購買，而她念及與張男是老朋友，才心軟幫忙，而至於出國旅遊，則是因為自己要陪張男妹妹出國跨年，全程也都由對方訂購機票飯店，之後才知道張男也要一同前往，且出國一起拍照也很正常。

小三還提到，2人的確有牽手逛街，但那是因為張男小她7歲，當時像個小孩一樣突然牽起她的手，而她也不以為意，更否認有到清境農場過夜遊玩。

不過小三說法全被陳女打臉，她提出自己質問張男的對話截圖，張男回應，「我承認她生日那天有陪她去墾丁過生日」等。另外，張男妹妹也出面證稱，3人在泰國時，發現張男與小三互動親密，回國後向哥哥談及此事，哥哥也坦承與對方交往。

法官審理後認為，張男與小三破壞了陳女的婚姻圓滿，讓她身心受到極大傷害，還得靠藥物來控制情緒，因此判2人須連帶賠償陳女25萬元精神慰撫金。全案可上訴。

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