才剛做完「開顱手術」！男與室友爆衝突　出拳互K…隔天癱趴地面送醫不治

▲譚姓男子剛做完開顱手術，與室友發生衝突，遭打倒地，隔天昏迷送醫不治。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／新北報導

譚姓男子因傷而做過開顱手術，但沒想到，出院後傷勢尚未痊癒，卻因故與潘姓室友發生衝突，雙方大打出手，他不慎倒地撞傷後腦勺。直到隔日，關懷員依例送藥給譚男時，赫見他倒地不起，嚇得趕緊將他送醫，但他仍宣告不治。新北地院審理後認為，譚男的死亡與潘男動手打人有相當的因果關係，因此將潘男依法判刑4年。

判決書指出，譚男2018年9月初因頭部受傷而接受開顱手術，出院後與潘男同住一起。2019年3月底，2人在租屋處內發生爭執，而潘男明知譚男剛做完手術，頭部非常脆弱，卻與對方發生扭打，導致對方重心不穩後仰倒地，撞傷後腦勺。

譚男受傷後立刻回到房內休息，但沒想到隔天上午，每天固定送藥給他的關懷員進到屋內後，竟赫見他倒臥地板，不管怎麼呼叫都沒有反應，嚇得趕緊將他送醫，但仍宣告不治。

檢方在調查期間找來相關證人，證人表示，事發當天他也在場，目擊了潘男與譚男發生衝突的全程經過，且是譚男先出手毆打潘男，2人才爆發扭打。潘男事後也辯稱，是對方先動手，他才反抗打回去，是出於正當防衛。

不過，法官審理後認定，譚男的死與潘男出手毆打有相當的因果關係，但考量是突發的不幸事件，潘男的傷害手段也並非殘虐，因此將他依法判刑4年，全案可上訴。

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