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實價登錄揭露到戶、囤房最重課4.8％　民眾黨推居住正義三箭

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▲▼民眾黨「居住正義三支箭 藍綠跟上別裝睡」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨「居住正義三支箭　藍綠跟上別裝睡」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨立院黨團13日上午召開「居住正義三支箭」記者會，推動修正「房屋稅條例」、「平均地權條例」和「不動產經紀業管理條例」，增訂囤房稅、房價資訊徹底公開透明，並讓預售屋納入實價登錄。同時也呼籲朝野各黨團能正視高房價議題，在本會期順利完成修法，解決年輕人當前困境。

民眾黨立委賴香伶13日率同黨籍立委張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如召開記者會，她表示，台灣居不易是這幾十年來人民心中最大的怨、青年人最大的痛，台灣的薪資成長率是非常緩慢，比起韓國或是新興國家，甚至越南薪資成長率都超過台灣非常多，當前房價高昂，租屋市場供給小於需求，且租金持續上漲，年輕人購屋壓力龐大。

蔡壁如表示，房子是拿來居住、非炒作，民眾黨並非仇富、也不反商，並不想要造成社會階級對立，但年輕人現在要不吃不喝多少年買房，希望利用這次修法，讓房價盡可能回歸市場正常機制運作。

蔡壁如指出，透過修正房屋稅條例，計算戶數課徵囤房稅採累進稅率，降低單一且自住的不動產成本，囤房重稅、出租減稅，若願意出租，會比照單一自助的稅率執行。而稅率部分，單一且自助採輕稅0.6％，1戶就是1.2％，2到3戶是1.5％，4到5戶就是2.4％到3.6％，6房以上則是3.6％到4.8％。預售屋則是在徵房屋稅的1年內沒售出，按房屋現值的1.5％課稅。

張其祿則說，2002年全國房價所得比4.38倍，到了2018年已經達8.57倍，成長幅度196%，「大家都在喊，但問題變得更嚴重，沒有變更好，過去想修法都被大的政黨延宕下來」；張呼籲，不要再打假球，因為這有民間高度共識，這事情不弄好基本上就是國安問題。

▲▼民眾黨「居住正義三支箭 藍綠跟上別裝睡」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨提出三個修法方向，第一修改「房屋稅條例第五條、第十一條條文修正草案」，房子是拿來住的，不是拿來炒的，藉提高多戶不動產持有者持有成本，採累進稅率課徵方式「囤房稅」，並將房屋標準價格評定由3年縮為2年，盼能有效遏止囤房、抑制不當炒作房價行為。

第二，房價資訊徹底公開透明。民眾黨主張「平均地權條例第四十七條、第四十七條之三及第八十一條之二條條文修正草案」，將實價登錄資訊揭露到戶、地號，同時將預售屋納入登錄範圍，盼房市交易資訊徹底公開透明，以完備實價登錄2.0制度，健全房地產市場。

第三則是預售屋納入實價登錄。透過「不動產經紀業管理條例第二十四條之一、第二十九條及第四十條條文修正草案」，增訂平均地權條例第47條之3中預售屋定型化契約備查規定，預售屋、自建自售屋自「簽訂買賣契約書30日內」就需納入實價登錄，如此一來資訊更完整，民眾購屋權利更受保障。同時也增訂違反預售屋定型化契約備查相關規定之罰則。

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