惹怒蕭敬騰經紀人　高虹安親唱「讓我為你唱情歌」：我是他歌迷

▲高虹安堵訪高唱蕭敬騰金曲，證明自己是歌迷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

故宮博物院為推廣典藏文物，邀請知名歌手蕭敬騰拍攝宣傳影片，但民眾黨立委高虹安12日發現，影片觀看數不到2千，12日在質詢時呼籲故宮可以加強數位行銷，沒想調卻引來蕭敬騰經紀人Summer不滿，留言直指高虹安的質詢「間接攻擊了蕭先生，實在失禮」。對此，高虹安13日強調，自己是蕭敬騰的歌迷，還現場親唱蕭敬騰的暢銷曲「讓我為你唱情歌」。

高虹安表示，自己跟很多人一樣，五月天、蕭敬騰、林俊傑都是偶像，「可以考我，我唱給大家聽」；她接著表示，昨天安排故宮來報告，看到蕭敬騰的點閱是1700多，「我對數字比較敏感，我當下感覺蕭敬騰影片感覺應該是1700萬而不是1700」，但包括其他知名人士幫故宮拍攝的影片點閱率也都非常低，「對於這件事情，故宮院長也同意我所說，在數位行銷故宮確實有不足之處，當場承諾會對數位行銷加強改善」。

至於經紀人部分，高虹安說，昨天傍晚第一時間就有私訊關心，也對於她提出的意見做溝通，「第一時間決定先刪除粉專圖文，不希望造成更多紛擾」。

「這就是一個誤會，解釋清楚大家也都能理解。」高虹安說，私訊經紀人後被已讀不回，但想說她心裡不舒服，當下溝通留言後就先把貼文刪除。但高笑說，該影片昨天幾個小時就破5000點閱，某種角度也是一種行銷。

高虹安認為，蕭敬騰是公益拍攝，非常棒，音樂跟藝術結合的方式也非常美，但故宮行銷沒有做好，反而讓美意背道而馳，故宮應該把數位行銷補齊，不要浪費蕭敬騰的高人氣。

高虹安說，以蕭敬騰這麼高人氣的人物，她拍攝影片點閱只有1700，問題就在於故宮拍攝影片後沒有配套行銷，導致民眾不知道有影片存在，這是故宮要改善的。