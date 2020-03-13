川普建議東京奧運延1年　橋本聖子：7月24日如期開幕

▲希臘雅典為東京奧運聖火點燃儀式彩排，顯示出成功舉辦東京奧運的決心。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

受新冠肺炎影響，美國總統川普建議官員考慮將2020東京奧運延後一年舉行，對此日本東奧擔當大臣橋本聖子（はしもとせいこ）回應，「不考慮延期或是取消比賽。」日本奧會主席山下泰裕日前也提到，要怎麼以安心安全的形式讓東京奧運能夠如期舉辦，是他們現階段應該傾注全力去做的事。

根據《產經新聞》報導，橋本聖子在記者會上強調，「會盡一切的努力，保護運動員，避免他們感到不適」，國際奧林匹克委員會（IOC）和2020年東奧主辦單位正在為7月24日的奧運會做準備，「這場盛事將會如期開幕，並沒有考慮要取消或是延期。」

▲日本東京奧運將如期舉行。（圖／路透）

對於外界議論是否該如期舉辦奧運一事，日本東京都知事小池百合子強調，要說疫情完全沒有影響那是不可能的，但考慮到截至目前為止投入的所有準備工作以及國民想法，「中止（東奧）是不可能的」，接下來日本政府會與東京奧運組織委員會、IOC共同合作，全力因應疫情衝擊。東奧組織委員會秘書長武藤敏郎也出面滅火並表示，完全沒有商議要延期舉辦或中止。這場國際體育盛事的籌備經費至少達到120億美元，並吸引了超過30億美元的國內贊助。