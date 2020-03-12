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撞擊畫面曝！轎車對決雲豹車遭諷「越級打怪」…女兒急PO行車紀錄器替爸喊冤

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記者戴若涵／綜合報導

桃園市省道台一線楊梅段11日上午發生一起事故！一輛國造雲豹裝甲車與一輛銀色自小客車發生擦撞，轎車車身嚴重受損。警方獲報到場處理，發現雙方酒測值均為0，初步研判可能是轎車駕駛超車時，與裝甲車不慎發生擦撞。轎車駕駛的女兒12日在臉書上PO出行車紀錄器影像，替父親發聲。

▲▼轎車對決雲豹車遭諷「越級打怪」，女兒急PO行車紀錄器替爸喊冤。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼轎車對決雲豹車遭諷「越級打怪」，女兒急PO行車紀錄器替爸喊冤。（圖／翻攝當事人臉書，下同）

有網友11日在臉書社團「楊梅人」中PO文並附上照片指出，「大家小心行車唷！不要越級打怪」，只見一輛裝甲車與轎車發生事故。

▲▼轎車對決雲豹車遭諷「越級打怪」，女兒急PO行車紀錄器替爸喊冤。（圖／翻攝當事人臉書）

針對這起事故，楊梅警分局表示，駕駛轎車吳姓男子上午10時許，從楊梅區中山北路一段往楊梅交流道方向行駛，因前方有國造雲豹裝甲車同向行駛，吳男從後方欲超車，從內側變換車道至外側，結果不慎右側車身擦撞上裝甲車，2車就卡在省道上；軍方也表示已完成事故處理，肇事責任正由警方釐清中。

吳姓駕駛的女兒見到這番說詞感到相當不滿，在臉書上PO出行車紀錄器畫面替父親喊冤，表示「爸開的很慢也沒有超車，是直接被裝甲車擠歪」，指出影片約31秒處旁邊疑似有違停車輛，一輛機車為了閃避，才導致裝甲車往一旁撞上轎車。

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