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新冠病毒在美擴散！　專家批聯邦政府「錯失檢驗良機」：疫情急劇惡化

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▲新冠病毒,新冠肺炎,武漢肺炎,COVID-19,美國,紐約。（圖／路透）

▲紐約地鐵。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國新冠肺炎疫情蔓延，對此《紐約時報》批評，在爆發初期原本相對容易控制疫情，但因檢測試劑盒出了問題，加上繁複且過份嚴格的測試要求，聯邦政府多次錯過進行更大範圍測試的機會，這讓疫情在不知不覺中急劇惡化，各地的地方官員卻只能盲目應對。西雅圖傳染病專家Helen Chu就形容，現在「病毒已經無處不在。」

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,美國,洛杉磯國際機場,口罩,旅客。（圖／路透）

▲洛杉磯國際機場中，一名旅客戴上了口罩。（圖／路透）

據報導，1月下旬，美國首例確診發生在西雅圖時，Helen Chu有辦法監測該地區，因為這幾個月來，她的研究團隊一直進行流感研究，收集了整個普吉特海灣（Puget Sound）出現症狀居民的鼻腔細胞及黏液樣本。為了將測試重新用於監測新冠病毒，他們需要華盛頓州和聯邦官員的支持。

然而儘管經過了數週時間，並且中國以外的國家也相繼爆發疫情，Helen未獲得任何官方援助！到2月25日，她和同事再也等不下去，他們未經政府批准就開始進行新冠病毒測試，結果證實了他們最大的恐懼。他們很快從一個沒有近期旅行史的當地青少年的測試中，得到了陽性結果，「新冠病毒已神不知鬼不覺地在美國領土立足。」

「肯定一直都在這裡」，Helen惶惶不安的回憶道，「它已經無處不在。」實際上，官員後來通過測試發現，該病毒已經造成2人死亡，並且在接下來的幾天裡，又發生20起死亡個案。

但聯邦和州政府官員竟然認為，由於Helen的研究未獲得研究對象許可，實驗室也未得到臨床工作認證，研究結果不被接納，3月9日華盛頓州監管機構要求他們停止測試。Helen承認自己的研究存在倫理問題，但認為在關乎民眾生命危的緊急情況下，應該更靈活處理。

▲美國,紐約,N95口罩,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎。（圖／路透）

▲藥局販售N95口罩。（圖／路透）

報導則指出，在爆發初期、疫情相對容易控制的階段，美國聯邦政府卻屢屢錯失進行更大範圍測試的機會，危機在不知不覺中急劇惡化，各地的地方官員卻只能盲目應對。

即使到了現在，由於檢測試劑盒的缺陷以及繁冗的規則，人們對聯邦政府的不滿也與日俱增；持續的延誤使官員們無法對不斷擴大的疫情規模有真實的瞭解，疫情現已蔓延至至少36個州以及華盛頓特區。

美國疾病防治中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）6日受訪時指出，迅速採取行動對打擊疫情最為重要，「時間很重要」；這意味著如果你發現了一個新病例，要進行隔離。

但是從西雅圖的流感研究可見，現行的監管和繁瑣程式，有時旨在保護隱私和健康，如何導致無法快速進行全國範圍的測試，而其他國家卻可以更早、更迅速地進行，「面對可能是百年一遇的公共衛生突發事件，美國未能做出靈活反應。」

▲▼新冠肺炎,美國加州公共衛生部實驗室。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州公共衛生部實驗室。（圖／達志影像／美聯社）

疾控中心利用現成的政府流感監控網路，建立全國範圍內的病毒監控系統，但目前尚未運轉起來。直到上週，在擴大了對商業和學術機構進行測試的授權後，對於何時能大量增加測試，政府官員給出的說法不一。

目前尚不清楚有多少美國人接受過冠狀病毒檢測。CDC表示，自疫情爆發以來，已採集了約8500個標本或鼻拭子，由於一個人可以有多個拭子，這一數字幾乎肯定要高於被檢測的人數。相比之下，與美國在同一時間發現了第一例病例的韓國，自2月底以來每天有能力測試約1萬人。

至於檢測速度太慢的原因，緣於CDC發布如何界定進行病毒檢測的標準，起初僅包括出現發燒和呼吸道疾病，且曾前往武漢的人。標準實在太嚴格，儘管原本旨在保護民眾隱私和健康，但同時導致無法快速進行全國範圍測試。根據電子郵件和採訪顯示，他們開始與國家疾控中心和FDA官員們討論，設法解決這個問題。

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