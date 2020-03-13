疫情燒到美國「全面投入」　謝震武分析：真的像第二次世界大戰

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球各國無不繃緊神經投入防疫。知名律師、主持人謝震武在12日播出的電視節目中談到，就某種程度而言，這波疫情真的像是第二次世界大戰的作戰，未來美國如果全面投入，解藥、疫苗有可能會提早研發出來。

謝震武在12日播出的政論節目「新聞面對面」中，分析美國在這次疫情到底扮演什麼樣的角色，「防疫如果真的視同作戰，美國這一次，當已經全面性這樣做的時候，各位有沒有覺得它某種程度，真的像二次大戰的作戰？」歐洲當初在二戰被德國攪得一團亂，歐陸所有人幾乎都是叫苦連天，那時候美國只給予一些精神上的、地下的支持，但沒有全面性投入。

▲謝震武分析美國在這波疫情中扮演的角色。（圖／記者李毓康攝）

謝震武表示，一直等到日本攻擊珍珠港，美國全面捲進去之後，整體情勢才開始翻轉過來，反觀現在，歐洲受到疫情影響慘成這樣，義大利宣布鎖國、封城，總理也直接要求所有人不要出門、所有店全部關閉，「歐洲雖然有申根公約，但已經有國家對國家之間，就大家擋邊境不讓你過來。」

謝震武說，美國現在也很慘，不僅NBA有兩名球星確診，連好萊塢巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）與妻子也在澳洲確認感染，美國總統川普可能是看到這些事、看到股市以及經濟變成這樣，才改變態度，而當美國全面投入防疫之後，或許解藥、疫苗提早出現的可能性就會變高。

▼湯姆漢克斯雖然是在澳洲確診，確是美國好萊塢的大事。（圖／達志影像）