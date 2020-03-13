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法國宣布無限期停課！　馬克宏警告「百年最大公衛危機」：可能關閉國境

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▲▼法國宣布無限期停課！　馬克宏警告「百年最大公衛危機」：可能關閉國境。（圖／翻攝自馬克宏官方推特）

▲馬克宏宣布全國大學專校至各級學校停課。（圖／翻攝自馬克宏官方推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）下令，因應新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球大流行，全國學校無限期停課。他也警告，若疫情再嚴重下去，法國考慮在和歐盟合作的情況下，關閉國家邊境。

綜合外電報導，馬克宏12日晚間在電視上直播全國演說，他形容疫情蔓延是「法國過去100年以來最嚴重的公衛危機」，因此下令全國大學一路至各級學校，從下周一（16日）開始無限期停課，直到進一步通知。

馬克宏向國民表示，儘管政府已經相當努力，仍無法遏制疫情擴大，而脆弱的人們（老人、慢性病患者等）會是第一波受衝擊的族群，「我們正盡全力增大各醫院的容納量」。他不諱言地指出，疫情不太會因此停止，「我們必須準備好面對第二波疫情，這次是年紀輕的人會受影響。我們必須讓急診部的醫護們準備好。」

法國藍色小精靈變裝派對。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國民眾日前集體變裝上街，高呼不怕病毒，因為藍色精靈很罩。（圖／達志影像／美聯社）

馬克宏指出，政府的措施是為脆弱的人們和國家醫療體系爭取時間，為了保有能量面對極有機會加劇的疫情。「關閉（學校）出於很簡單的理由，根據科學家指出，病毒傳播速度最快的，似乎是我們的孩子和幼童。」

企業方面，馬克宏要求企業盡量允許員工在家進行遠距工作，並說國家為了緩解當前的經濟衝擊，可以支付薪資，「就算員工得在家裡工作，他們還是會拿到報酬。」他和企業主說明，國家會確保經濟活動持續不輟，並允許所有公司行號延遲繳納3月份的稅，不會有任何罰款。

大眾交通運輸方面，馬克宏表示會繼續開放，週日（15日）的市政選舉也會如期進行。法國政府先前已徵用外科手術口罩，並配發給前線醫療等急需使用的人員，同時限制洗手液惡性漲價。

據了解，馬克宏政府這次決定之重大，是法國史上第一次因為國家緊急事件，導致教育系統全部關閉。馬克宏也警告，「若情況必須，我們會關閉國家邊境，前提是在和歐盟協調的情況下。」

對於美國總統川普的「歐洲封關令」，馬克宏回應國家主義不是終止疫情的答案，因為病毒傳播不問國籍，而一個國家若要關閉國界，那只會是因為不得不這麼做。

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