國安私菸案開庭檢方出招「被告轉證人」　律師強烈反對：讓法官去判

▲私菸案再度開庭！吳宗憲等4名國安人員出庭，律師團反對「被告轉證人」。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

總統府國安特勤「私菸案」事件6日上午再度開庭，台北地院傳喚吳宗憲、張恒嘉、張家維、李君偉出庭，確認4人對爭點均無意見，也沒有要聲請調查證據，但對於檢方聲請傳喚吳宗憲等8名被告以「證人」身分出庭一事，律師團均認為無必要！

律師團指出，檢方為了證明「買菸流程」，因此想傳喚8名被告作為證人，但待證事實在起訴書中已明確記載，吳宗憲等被告也對客觀事實不爭執，況且檢方的聲請與法官所列爭點無關聯性，因此沒必要將被告轉為證人出庭。

另外，律師團也向法官聲請傳喚曾在總統馬英九任內3次出訪的團購私菸負責人，時任上校侍衛的王昭羽，國安局司機葉信宏、黃柏維，及其他相關人陳雪娟、廖珣雅等人出庭作證。

▲吳宗憲戴上黑色口罩，面對鏡頭皆不發一語。（圖／記者孫于珊攝，下同）

然而檢方表示，被告非常爭執沒有主觀犯意，並非對客觀事實完全不爭執，且檢察官舉證責任不是只有被告個別行為，而是要證明其他被告的犯罪行為，如：犯意聯絡、主觀犯意等，因此認為有必要傳喚被告作為證人出庭。

但對於律師團聲請傳喚證人部分，檢方指出，這是「法律適用問題」，他們雖然曾在相關機關服務，但團購私菸是否合法，決定權在於法官，因此應該是向法院聲請函詢主管機關解釋相關法令，並非以傳喚方式處理，認為沒必要傳喚陳、廖等人。

法官諭知候核辦，並暫訂下次庭期為4月24日下午2點半開庭。

吳宗憲庭外面對鏡頭仍不願多作回應，只是點頭致意，而對於日前主張菸品要返還一事，一旁律師則透露，法官這一、兩天將會作出裁定。

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