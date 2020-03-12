女兒「砍下母頭顱」裝袋提著到處走！　朋友目睹「她拿出親一下」傻了

Odessa Carey was described as "the most unwell person I've met in my 21 years as a doctor" https://t.co/KI0WXEj8sw — Liverpool Echo (@LivEchonews) March 12, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英國諾森伯蘭郡（Northumberland）先前發生一起人倫悲劇，一名被發現患有精神疾病的36歲女子凱里（Odessa Carey），先是毆打73歲的老母親致死，隨後再用大把的剪刀、刀跟槌子，將屍體分屍並把頭砍下裝在袋子裡，在身上還沾有血跡的情況下，帶著媽媽的頭顱走上街並拜訪一名朋友。



綜合外媒報導，凱里患有偏執型精神分裂症，她在2018年4月時於家中將跟她同名同姓的媽媽毆打致死，隨後把屍體的頭部砍下來，並將頭顱裝在袋子中提上大街，身影還被監視器錄下。

相關部門表示，凱里在被捕的前一天，手和手臂上都沾滿了鮮血，提著一個袋子去拜訪已故父親的一名朋友默里（John Murray），她在與默里聊天時，將「媽媽的頭」從袋中拿出來並且親吻了一下，再小心地放回。目睹一切的默里當下並沒有報警，而是在第二天早上跟其他人講了這件事，才讓這件事曝了光。

警方於4月8日時，在凱里家中發現她媽媽的屍體，還在浴室當里發現被當作兇器使用的大剪刀、刀子跟槌子；沒多久警察在另一棟房子中，找到躲藏在閣樓裡的凱里，而她媽媽的頭則是被發現包在枕頭套跟毛巾中，塞在塑膠袋裡被放在洗手檯下的櫥櫃。

報導中指出，凱里因為患有嚴重的精神疾病，導致她無法辨識自己的行為，更不認為自己將母親殺死，目前正在等待法官審判當中；而她的家人則發表一份聲明表示，對於媽媽因為凱里的行為離世感到傷心，但凱里已經患有精神健康問題很多年了，並且經過多次治療，但都不見成效，這也顯示精神健康醫療系統的失敗，需要做出巨大的改善。