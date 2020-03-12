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此湯姆非比湯姆！林楚茵口誤「湯姆克魯斯確診」…急向影迷道歉：是湯姆漢克斯

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▲▼民進黨立委林楚茵。（圖／翻攝林楚茵臉書）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／翻攝林楚茵臉書）

記者袁茵／台北報導

美國影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）11日表示，他和妻子麗塔威爾森（Rita Wilson）確認感染新冠肺炎，掀起全球影迷譁然。民進黨立委林楚茵12日在立院質詢時，不小心口誤稱是另一名美國影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）確診，使她趕緊在臉書上向影迷道歉，引起許多網友哈哈大笑。

湯姆漢克斯11日發表聲明，人正在澳洲拍戲，已經確診新冠肺炎，兩人同樣出現疲累、身體痠痛及類似感冒症狀，妻子則是有發冷，甚至還有些輕微發燒，檢測後確診是新冠肺炎，目前夫妻倆會在家隔離，表示會堅守相關規定。

湯姆漢克斯。（圖／翻攝自湯姆漢克斯IG）

▲湯姆漢克斯發文提到，自己感染新冠肺炎。（圖／翻攝自湯姆漢克斯IG）

林楚茵12日在財政委員會上質詢央行總裁楊金龍，一上台就先露出甜美微笑，向對方打招呼，「總裁早安，一早質詢到現在，您可能沒有時間看新聞，但是我這邊從新聞推播來看，有兩個很多在線上朋友關注的是，『湯姆克魯斯』你知道吧？一個美國電影員，他們夫妻已經確診了。」

面對林楚茵提到湯姆克魯斯，楊金龍立刻回答，「湯姆克魯斯？知道。」林楚茵接著提到，NBA爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也因為確診新冠肺炎，所以NBA無限期停賽，質疑如果紙鈔、硬幣來自疫區怎麼辦？而楊金龍則承諾，未來會在網站上宣導，在疫情下如何放心使用紙鈔、硬幣。

▲▼林楚茵質詢楊金龍。（圖／翻攝自國會頻道）

▲林楚茵質詢楊金龍。（圖／翻攝自國會頻道）

針對自己在質詢台上，將湯姆漢克斯講成湯姆克魯斯，林楚茵12日下午趕緊在臉書上表示，「本席向所有喜歡湯姆克魯斯的影迷道歉！是湯姆漢克斯染上武漢肺炎，我在質詢的時候口誤惹！」並且標註「#此湯姆非比湯姆」、「#拍謝啦」、「#願大家平安」。

網友們則笑稱，「沒關係，起初看新聞我也以為是“”韓特“”出事了，因為後面有寫澳洲」、「委員，您累了嗎？（快閃）」、「馬上道歉 是個好委員」、「浩劫重生vs不可能的任務」、「知錯能改，善莫大焉」。

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▼湯姆漢克斯知名代表作包括《西雅圖夜未眠》、《費城》、《阿甘正傳》、《浩劫重生》。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼湯姆漢克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▼湯姆克魯斯知名代表作為《不可能的任務》系列電影。（圖／達志影像）

▲▼湯姆克魯斯、伊莉莎白摩斯。（圖／達志影像）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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