陳玉珍、陳超明因口罩被罵翻　陳芳明：為什麼發言層次那麼低

▲陳玉珍、陳超明。（合成照／翻攝陳玉珍臉書、記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委陳玉珍、陳超明因口罩議題被罵翻。對於「口罩實名制2.0」的7元運費，陳玉珍批政府「這種小錢也要收」；而陳超明質詢衛福部長陳時中時提議，發動社區發展協會做口罩，由政府提供原料，事後澄清想透過民間力量製作「口罩套」，此說不被網友買單。對此，作家陳芳明痛批，為什麼發言層次那麼低？

陳芳明12日在臉書表示，台灣立委真的是時間太多，議題太少了，陳玉珍似乎在任內，沒有任何值得讓選民記住的立法提案，唯一讓百姓記憶猶深的事件，大約就是手被夾住而聞名，現在對口罩議題發表意見，似乎扮演里長的角色，這並不是為民喉舌，而是刷存在感，這是台灣民主的悲哀，也是國民黨的墮落。

陳芳明指出，從前總統馬英九到陳玉珍，一直到陳超明，「為什麼發言層次都那麼低？」在疫病時期，這些人把身體養好，就是對台灣的最大貢獻，「請給我們社會一點點安靜好嗎？」

▲陳芳明。（圖／翻攝自陳芳明臉書）

其他人也看了這些...

►2小時完成3.5萬筆訂單！政院：「桌上型電腦+自然人憑證」買口罩最順暢

►口罩實名制2.0未來可「團購」？政院「先求穩定」：系統邊走邊改

►「口罩實名2.0」9:00開放網購！App狂閃退 網崩潰2星洗版：根本不能用

更多熱門新聞...

►「讓全世界驚豔的系統！」醫談實名制2.0優點：多那7塊錢，根本可以忽略

►阿嬤嗆不爽不要做！藥局氣到拒賣口罩 藥師公會：很多苦來自民眾不體諒

►藥局公告「做的不開心，不賣口罩」 黃偉哲笑哭留言：不能嗆辛苦的工作人員

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！