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北京紀念孫中山逝世95周年　統戰部、民革中央均到場

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▲▼北京中山公園中山堂。（圖／取自百度百科）

▲儀式在北京中山公園中山堂舉行。（圖／取自百度百科）

記者陳政錄／綜合報導

國父孫中山今3月12日逝世95周年，雖適逢新冠肺炎疫情爆發，但中共還是在北京舉行「簡短而莊嚴的儀式」，包括中共中央統戰部、中國國民黨革命委員會中央委員會（民革）等均有代表出席與會。

據中新社報導， 3月12日上午，首都各界人士會聚北京中山公園中山堂，舉行簡短而莊嚴的儀式，紀念孫中山先生逝世95週年，深切緬懷這位偉大的民主革命先行者。

▲▼北京中山公園中山堂。（圖／取自百度百科）

▲北京中山公園中山堂外觀。（圖／取自百度百科）

該儀式從上午10時30分開始，各界人士在孫中山先生塑像前肅立默哀並三鞠躬，包括大陸全國政協副主席張慶黎，全國政協副主席、民革中央常務副主席鄭建邦，中共中央統戰部副部長鄒曉東，民革中央副主席兼秘書長李惠東，以及全國政協辦公廳、中共中央統戰部、民革中央、北京市等方面負責人出席儀式。

事實上，孫中山是罕見被兩岸，公認的革命先烈。陸方認為，孫中山是偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅；台灣方面認為，孫中山是「中華民國國父。」

▲▼國父孫中山。（圖／CFP）

▲台灣將孫中山稱為國父。（圖／CFP）


值得注意的是，簡稱為民革，又被人認為是「大陸國民黨」的中國國民黨革命委員會，也派多位代表出席儀式。據瞭解，該會創立於1948年，孫中山夫人宋慶齡女士為主要的創建者之一，早期黨員多來自於國民黨左派人士和當時「中華民國國軍」投奔、被俘的高級軍政人員，可以說是與中國國民黨黨員有相當程度的關係。目前，民革為大陸排名第一的民主黨派。
 

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