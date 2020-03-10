北京再增1病例「來自英國」　憂防疫破口...首都機場設嚴查專區

▲北京首都機場是全球第二繁忙的機場，防止境外移入病例，設置防疫專區，示意圖。（圖／翻攝新華網）

記者任以芳／綜合報導

大陸本土確診病例明顯下降，境外移入案例成為防疫新重點。北京市衛健委最新消息，9日0時至24時，北京新增報告新冠肺炎確診病例1例，證實來自英國的境外輸入病例，已入院治療。為了擴大掌控境外移入風險，首都機場機場設立防疫專區，嚴格執行檢查任務。

近日，日、韓、義大利、英國等地方，感染病例迅速增加，大陸為了國門防疫安全，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組發布最新消息指出，防範境外疫情輸入，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制成員單位責任分工，齊心協力抓好各項防控措施落實。「首都機場開闢專門區域，用於來自疫情嚴重國家的航班停靠和入境人員檢查。」

▲北京首都機場將採取更為嚴格的安全檢查措施。（圖／翻攝自北京首都機場微博）

日前，北京市委書記蔡奇也表示，「北京作為重要的國際口岸，面臨境外疫情輸入的風險驟增。此刻，機場就是戰場，口岸就是前線。」首都機場開始嚴格執行出關前衛生檢疫、航班消毒、體溫檢測、旅客篩查、重點人員管理等措施。

機場入關篩查檢測，縮短機場轉運和人員的交接流程，避免等候時間過長。如有旅客故意隱瞞病情、拒絕接受檢疫、不如實申報健康狀況等行為，依法追究相關責任。未來，在京外籍人士納入社區健康管理體系。