國父孫中山逝世95周年　江啟臣獻花：儘速完成人事佈局

▲江啟臣率黨務主管至國父紀念館獻花致敬，青年團全程陪同。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣12日率領黨務主管到國父紀念館向總理獻花致意，11點將至黨部進行主席巡禮。外界關心人事進度，江啟臣表示，人選持續徵詢中，狀況都還算順利，但總要給對方時間考慮。

江啟臣是國民黨史上最年輕的黨主席，更是第一位兼任立委的主席，外界關心他的黨務主管是否年輕化，甚至也同為立院戰友，江啟臣回應目前都在徵詢中，狀況都還算順利，總是要給對方時間考慮，希望都確定之後再跟大家公布。

另外，對於黨內關注九二共識問題，江啟臣說，國民黨正在進行改革，其中就有兩岸論述的部分，黨內也有改革委員會，已經有籌備會議，等到有新的討論時，兩岸論述會是其中重點，也會讓黨內同志與內外部意見共同討論、凝聚共識，等到有共識後再對外說明比較好，現階段兩岸論述，過去國民黨追求和平、擱置主權政治的爭議，解決兩岸人民的問題，進行共同交流，這些基本主張沒有改變。

但江啟臣也指出，過去一段時間九二共識的模糊、彈性空間一再受到壓縮，這不是國民黨單方面的問題，還有對岸造成九二共識在國內的誤解，在論述上我們應該可以更清楚，讓民眾更了解，這就留在改革委員會討論。

談到上任後首次出席大型活動的意義，江啟臣表示，今天是國父孫中山逝世95周年紀念日，所以跟黨員、黨務主管與中常委們一起緬懷對中華民族影響深遠，也是創建中華民國的政治家。





▲江啟臣率黨務主管向國父獻花致敬。（圖／記者羅婉庭攝）