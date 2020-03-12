他約心上人喝酒趁機硬上！道歉完再索吻亂摸　妹仔崩潰：只把你當朋友

▲男子熱烈追求女性友人卻逾越界線，不但硬上還對女子又親又摸，下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭一名郭姓男子對花花（化名）有好感，展開熱烈追求，2018年4月30日晚上約在頭城鎮運動公園喝酒聊天，喝完趁花花意識模糊，一路尾隨到花花家裡面，再強行硬上，不料事隔10天後，他在聚會中竟故技重施，刻意支開友人，對花花又吻又摸。日前法院判決出爐，依乘機性交罪、強制猥褻罪，判郭男有期徒刑3年5個月。

花花指控，2018年4月30日當天，喝完酒友人送她到家後，就看到郭男現身，以「沒有交通工具」為由，硬是留下，結果郭男竟突然爬到她身上，直接硬上，當下她沒力氣反抗，不過意識到生殖器放進去，就再也睡不著；10天後，郭男明明道歉表示不會越過友誼界線，卻強吻摸花花胸部，讓花花決定不再隱忍，一狀告上法院。

郭男因為透過友人介紹，才認識花花，且馬上產生好感開始追求對方，不過花花從來都沒有接受，只當朋友。另外事發前，郭男就曾對花花毛手毛腳，2人聊天內容中，花花曾說「你牽我的手4次，搭我肩1次，親我臉2次，我沒真的發脾氣罵你，是我真的把你當朋友，但也選擇跟你說這些，表示不是跟你做表面的吧，所以你也不要想太多」、「你剛剛那樣親我亂摸我我很不開心…我不是說只把你當好朋友嗎」，明確表達自己不舒適，然而郭男仍不改其行為再次侵犯花花。

對此，郭男辯稱，2人發生關係時，花花為清醒狀態，不但自己脫掉衣服，還說「我還要」，矢口否認毛手毛腳一事。不過法官勘驗事發後2人聊天紀錄發現，看到郭男一直道歉，「對不起，如果你真的不能原諒我，那我死，反正人生早就沒意義。對不起，是我害了你，是我自己造成的，我是個爛人」，確認郭男犯行，害花花內心受有極大陰影，因此依乘機性交罪、強制猥褻罪，判郭男有期徒刑3年5個月。

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