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首艘國造快速布雷艇低調下水　「攻防一體」嚇阻敵軍登陸企圖

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蔡英文總統主持海軍艦艇建造開工典禮

▲總統蔡英文2019年主持布雷艇建造開工典禮，日前布雷艇已經在宜蘭下水（圖／軍聞社）

記者林彥臣／綜合報導

台灣國艦國造又有新進度！首艘國造的「快速布雷艇」在宜蘭南方澳低調下水，快速布雷艇在實戰中具備「攻防一體」的特性，也就是同時能夠執行攻勢或守勢的布雷戰術，是台灣在海上戰力上的一項不對稱作戰的利器。

總統蔡英文2019年5月在蘇澳龍德造船三廠主持「高效能艦艇後續艦首艦暨快速布雷艇首艇建造開工典禮」。蔡英文當時強調，「不論是今天要動工的沱江艦、布雷艇，或是前陣子的潛艦廠動土，都是國艦國造，也是引領『新海軍啟航』，最好的實證。」

國造快速布雷艇，船長41公尺，船寬8.8公尺，船高3.2公尺，滿載船速14節，滿載排水量347噸，滿載吃水1.7公尺，續航力大於1,200海浬，武器系統方面，搭載T-75 20公厘機砲、T-74排用機槍與自動化佈雷系統。

▲蔡英文參加「沱江艦及快速布雷艇」建造開工典禮。（圖／總統府提供）

▲「快速布雷艇」已經在龍德造船廠下水。（圖／總統府提供）

根據公民新聞報導指出，不願透漏姓名的宜蘭李姓軍事迷分析，使用我國自研的自動化布雷系統，可在14個共軍攻台登陸點附近的水域進行快速布雷，因此快速布雷艇可以進行「守勢」與「攻勢」的布雷作戰，也是攻防合一且造價便宜的不對稱戰術武器。

分析指出，未來海軍快速布雷艇成軍後，可提升我軍水雷作戰的能力，在敵方出現進犯台灣的跡象，快速布雷艇一掌握布雷時機，可迅速到我方控制的重要海域、航道、港口實施防禦布雷，以遲滯敵軍水面艦艇逼近重要的戰術海域，另外也能為我軍爭取重要的「戰爭時間」，嚇阻敵方對台實施兩棲作戰，如氣墊船、兩棲戰車、兩棲突擊艦、LCU（小型通用登陸艇）或LCM（機械登陸艇）的進犯。

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