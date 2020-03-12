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中風爸臥床14年討扶養費！2女兒「曾被逼抓死老鼠」拒付…手寫日記逆轉結局

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▲▼拒絕,NO,說不,不。（圖／翻攝自pixabay）

▲男因為腦中風臥床，希望2名女兒支付扶養費，卻遭沒錢、曾被家暴為由拒絕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／屏東報導

黃姓男子自2006年開始因為腦中風，臥床已有14年之久，患有癲癇、失智、失語等後遺症，無法正常工作、生活，領有中低收入戶證明，透過妻子向法院聲請女兒支付贍養費一事，然而2名女兒卻以幼年時期遭父親家暴、現階段沒錢為由拒絕，日前屏東地院審理結果出爐。

黃姓男子結婚2次，與前妻生下2名女兒，目前都已經出社會工作，再婚之後又生下一名兒子，現在仍就學中；黃男因為突然中風導致生活一切停擺，陷入經濟困境，年事已高的第二任妻子希望2名女兒可以共同承擔黃男的營養品、保健品、紙尿布、溼紙巾、領藥等生活開銷。

2名女兒則出面指控，父親在她們年幼時常施以家暴，像是徒手「抓長滿白色蛆的死老鼠」、「撈水溝內的紅絲線蟲」等恐怖行徑，再指出父親離婚後，對她們及母親都不聞不問，未盡養育責任，此外目前經濟狀況也不大好，不願共同分擔扶養費。

黃妻則出面表示，若有家暴一事，怎麼會多年後才說出來；另外，黃男有寫日記的習慣，寫下與女兒的日常點滴，「感謝上帝，希望女兒考試順利」、「我愛女兒，女兒愛我」、「請假看病，願上帝祝福無恙」，字句都帶著父愛。

法官勘驗日記內容、匯款給女兒的帳本紀錄，以及詢問黃男身邊的人，認為他並非一名不盡責父親，因此屏東地院審理後，扣除政府補助外，2名女兒每個月各別須分擔5千至7千元不等，另外還要償還繼母先前代墊的30萬2638元。

►他奶奶的美麗小秘訣

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