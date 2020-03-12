多國旅遊警示提升　故宮5月梵諦岡展出延期至2021年、取消出國會議

▲台北故宮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡玟君／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心已提升多國旅遊警示，也影響我國與國外文化學術交流。故宮博物院院長吳密察今（12日）在立法院表示，目前4月赴日本的數位展已延後，5月赴梵諦岡展覽已經和對方協調延期至2021年3月，原定前往美國參加亞洲研究協會年會也已取消。

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▲故宮博物院院長吳密察。（圖／記者林育綾攝）

立法院教育及文化委員會今天請故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況並備詢。多名立委關心，今年上半年故宮有數個與國外交流的展覽，包括日本、韓國與義大利，都是疫區，是否會取消或延期？吳密察表示，目前已經確定延期的包括4月東京辦理的故宮新媒體藝術展，5月梵諦岡「教廷瑰寶：梵諦岡宗座圖書館珍藏」等，8月與蒙古合作的「清代四大活佛展」，由於與蒙古聯繫較為不便，目前是否延期目仍在等待對方回覆，但因前往蒙古要經過首爾或北京，有考慮延期或故宮文物單獨展覽。

▲台北故宮人潮大減。（圖／記者呂佳賢攝）



受到疫情影響，台北故宮目前觀光人潮大減，立委林奕華表示，故宮應該趁此機會衝一波宅經濟，吳密察表示，目前已經請網路商城趁著這一波努力，期望朝一個月成長10%的目標前進；同時也會趁目前週一休館期間，調整故宮內的展覽動線，並進行小型工程。