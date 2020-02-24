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不只手機　realme也將打造自家生態系

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▲▼realme宣布將打造自家的AIoT生態系。（圖／翻攝自YouTube）

▲realme宣布將打造自家的AIoT生態系。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／台北報導

realme今（24）日舉辦了線上發表會，會中除發布旗下首款旗艦5G手機realme X50 Pro 5G，也進一步揭曉了AIoT策略；換句話說，realme未來除了手機產品外，也將會針對個人、家庭與出遊三大應用場景，推出相對應的物聯網（IoT）產品。

realme指出，光是在2020年，就將推出20多款IoT產品，並計畫於一年內完成realme UNI Smart AIoT（UNI為Universal縮寫）全生態布局，以手機為核心，圍繞個人、家庭與出遊三大應用場景，推出多品類科技潮玩單品，並成為全球成長最快的IoT品牌。台灣市場也將配合此戰略，於本年度引進多款AIoT產品，提供台灣消費者更多選擇。

▼realme將在今年度內推出超過20種IoT產品。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼realme宣布將打造自家的AIoT生態系。（圖／翻攝自YouTube）

而針對三大應用場景，realme目前也初步地規劃出對應的產品系列：
個人：耳機、手錶等可穿戴設備
家庭：電視、智慧音箱、家庭監控、掃地機器人及更多家用產品
出遊：行李箱、車載充電器、行動電源及更多出遊用品

既然三大應用場景是以手機為核心，再進一步發散出產品，那麼手機當中勢必將搭載控制中樞；realme指出，為了完整生態系的體驗，因此將推出軟體中樞平台realme Link，以手機為基礎，透過智慧電視、智慧手錶、智慧藍牙耳機和智慧音箱四大入口，連接更多AIoT設備，與AI緊密結合，形成專屬realme的AIoT生態圈。

▲▼realme宣布將打造自家的AIoT生態系。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼realme Link平台。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼realme宣布將打造自家的AIoT生態系。（圖／翻攝自YouTube）

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