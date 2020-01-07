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Nokia 150小時超長續航力藍牙耳機來了　1/16正式在台上市

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▲▼Nokia Power Earbuds真無線超長待藍牙耳機總續航約可達150小時。（圖／HMD提供）

▲Nokia Power Earbuds真無線超長待藍牙耳機總續航約可達150小時。（圖／HMD提供）

記者邱倢芯／台北報導

HMD Global今（7）宣布新一代Nokia Power Earbuds真無線超長待藍牙耳機將於1/16正式在台上市。這款Nokia 真無線藍牙耳機擁有3,000mAh的可攜式充電盒，可重複替耳機充電達30次，總續航約可達150小時，電池續航力再升級。

這款真無線超長待藍牙耳機充電一次可提供約5小時的音樂播放或通話時間；而可攜式充電盒內建高達3,000mAh，可替耳機重複充電約達30次，兩者搭配共可提供約150小時的超長續航能力，電池續航力的再升級，也將高品質娛樂真實帶入消費者日常生活中。

「Nokia Power Earbuds真無線超長待藍牙耳機」採用6毫米石墨烯驅動單體，讓聽者隨時感受被立體聲環抱的感動。耳機更具備 IPX7 防水防護等級，提供水下1米深，浸泡30分鐘的防水保護，可因應一般日常生活防水狀況。此款耳機亦支援藍牙5.0，能夠輕鬆與手機完成配對；更內建一鍵啟用Google助理，只需下達語音指令即可完成更多工作，耳機功能再進化，成為智慧生活的絕佳配件。

HMD Global指出，凡於1/7(二)~1/15(三)期間，於Nokia體驗櫃門市、Nokia 藍牙耳機經銷門市、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、東森購物、三井3C、全台世雍經銷門市等通路預購新一代Nokia Power Earbuds真無線超長待藍牙耳機，即可免費獲得限量寒冬必備暖心配件—HEATED SCARF發熱圍巾，結合溫暖、輕盈與時尚，冷冽風中也能自在隨行。贈品顏色隨機出貨不挑色，數量有限送完為止。

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