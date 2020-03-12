疫情損經濟！澳洲宣布176億元財政刺激計畫　約600萬人可領萬元現金

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲政府宣布，由於整體經濟受到新冠肺炎疫情影響，將推出高達澳幣176億元（約台幣3413億元）的財政刺激計畫，其中包含對中小型企業的工資補貼、國民的現金補貼等。總理莫里森（Scott Morrison）表示，由於擔心澳洲經濟會陷入衰退，才會訂出此計畫。

莫里森表示，在未來兩年，還會支出澳幣13億元來保護12萬名學徒，讓他們能夠繼續工作；另外，也會撥款澳幣67億元，補貼中小企業的工資，還會擴大稅收減免範圍，再撥澳幣7億元，幫助企業更新設備。

另外，從31日開始，約有600多萬人可以領取1次性的750元（約台幣1萬4500元）現金補貼，預估總經費約為澳幣174億元。澳洲財政部長佛萊登伯格（Josh Frydenberg）表示，他相信澳洲人民會把錢花在有用的地方，「我們從經驗中確實知道，他們會花掉這些錢，而這些錢會鼓勵經濟活動。」

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