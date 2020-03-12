美新研究：「緯度和溫度」與病毒傳播有關聯！　這些地區未來要注意

▲新冠肺炎在美國持續擴散。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

國際論文預印網站SSRN當地時間3月9日發表了馬里蘭大學（University of Maryland）醫學院人類病毒研究所、全球病毒網路（GVN）卓越中心的一篇論文，發現新冠肺炎疫情與緯度、溫度之間存在相關性。該論文根據模型預測，隨著氣溫升高，目前疫情地區將有所緩解。

據《澎湃新聞》報導，該論文的通訊作者為馬里蘭大學醫學院人類病毒研究所、全球病毒網路（GVN）卓越中心副教授Mohammad Sajadi博士，該論文未經同行評議。

研究發現，迄今為止，由新冠病毒引起的疫情主要沿狹窄的東西向分佈，大致沿北緯30度-50度的走廊，這一帶的有著類似的溫度：5攝氏度-11攝氏度，類似的濕度：47%-79％。

此次新冠病毒引發的疫情最早暴發於中國的湖北，隨後通過全球旅行擴展到世界其他地區。研究發現，新冠病毒的社區傳播主要沿狹窄的東西向地帶展開，疫情的中心大致在北緯30度-50度區域；從南韓、日本，到伊朗和義大利北部。

與此同時，新冠肺炎疫情未能大量傳播到緊鄰中國南部的其他亞洲國家，與上述溫帶地區相比，東南亞的患者人數和報告的死亡人數要少得多。

▲新冠肺炎席捲全世界。（圖／路透）

除了具有相似的平均溫度、濕度和緯度分佈外，這些地方也表現出共同點，即疫情暴發時間與年度溫度週期的最低點相吻合。在受影響城市中，平均溫度（5-11攝氏度）和相對濕度（47-79％）都比較相似。

此前研究已經得出，適宜的溫度和濕度是SARS、MERS和流感病毒生存的重要條件。這些表明，溫度與新冠病毒生存與擴散之間存在潛在的關係。論文中提到，考慮到溫度和緯度相似的地區之間的時間分佈，可以初步預測未來幾周，新冠疫情的潛在社區傳播區域是哪裡。

使用2019年3月和4月的溫度資料，研究團隊預測，社區傳播的高風險地區會北移，其中可能包括（從東到西）東北亞、中亞、高加索地區、東歐、中歐、不列顛群島、美國東北部和中西部、以及加拿大卑詩省。