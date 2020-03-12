日本駐台代表：台灣防疫可對世界有巨大貢獻　支持台灣參與WHA

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記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎截至12日已累積超過12萬人確診、超過4500人死亡，然而台灣雖然與大陸交流密切，至今仍有效的防堵疫情蔓延，防疫成果受到全球關注。日本駐台代表泉裕泰12日表示，相信台灣的真知灼見，可與世界各國共享，對苦於感染的國家、地區做出巨大的貢獻，他將持續且大力的支持台灣參加WHO大會（WHA）。

泉裕泰12日透過「日本台灣交流協會」臉書粉絲團表示，新冠肺炎持續擴散，世界衛生組織11日宣布全球大流行，全球受感染人數的快速增加，台灣在應對新冠病毒的傳染有很好的對應。

他說，「我相信台灣的真知灼見，可與世界各國廣泛共享，並對苦於受傳染蔓延的其他國家、地區做出巨大的貢獻，從這一個觀點出發，我將持續大力支持台灣作為觀察員的身分參加WHO大會（WHA）。」

▲日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（左）。（圖／游錫堃辦公室提供）

日本電視台NHK節目《國際報導2020》12日專題報導，當全球各國對於疫情還反應慢半拍時，台灣當局就已經祭出「實名制」口罩限購政策，在非常時期抑制民眾囤貨，將有限資源集中提供第一線醫護人員。

報導指稱，台灣政府同時召集了多家口罩機具廠商，決定新增60條口罩生產線，確保口罩供給量，短短一個月內，單日口罩生產量直達900萬片，讓以往需要倚靠進口的口罩，如今便可「自給自足」，未來也計畫再新增30條生產線。

世界衛生組織秘書長譚德塞11日宣布，新冠肺炎疫情已經成為全球大流行，預期未來仍持續在世界各地擴散，這一個疾病的全球病例已經超過12萬人，奪走超過4000條人命，呼籲各國全力面對這一場危機，每個人都必須參與戰鬥。