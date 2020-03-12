明午後變天全台濕冷！鋒面強冷空氣接力報到　溫度直逼強烈大陸冷氣團

▲明天下午變天。（圖／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(12)日東北季風減弱，氣溫略回升，不過明天下午有一波「氣溫觸擊強烈大陸冷氣團」的強冷空氣南下，全台變天濕冷，而且越晚越冷，中部以北下探10度。

鋒面接近，台灣北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲；明(13)日鋒面通過，北部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

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▲今(12)日東北季風減弱，氣溫略回升。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(11日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，未來一週仍是「乍暖還寒」的型態，下一波強度更強、天氣變化更大，要多注意！今(12)日至明(13日)上午，台灣在暖氣團內、氣溫續升，各地多雲時晴，白天舒適早晚涼。北台灣離鋒面較近，有局部降雨的機率。今日氣溫：北部16至25度、中部16至27度、南部16至28度、東部15至26度。

▲明下午起至週六(14日)上午，鋒面通過，強冷空氣緊接南下。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，明下午起至週六(14日)上午，鋒面通過，強冷空氣緊接南下；中部以北明顯降雨、南部亦有局部雨，各地氣溫驟降；週六下午起轉「乾」、愈晚愈冷。下週日、一(15、16日)大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低；冷空氣加上清晨的「輻射冷卻效應」，氣溫有觸及「強烈大陸冷氣團」定義(氣象局≦12度)的機率，中部以北部分平地的最低氣溫，亦將降至10度左右；要特別注意保暖。



最新模式模擬顯示，下週二(17日)冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天舒適早晚微冷。下週三(18日)又有下一波性質不同的鋒面在台灣附近，模式持續調整中，待觀察。