　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明午後變天全台濕冷！鋒面強冷空氣接力報到　溫度直逼強烈大陸冷氣團

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,行人,保暖,禦寒,信義區,陰天,寒流,冷空氣。（圖／記者季相儒攝）

▲明天下午變天。（圖／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(12)日東北季風減弱，氣溫略回升，不過明天下午有一波「氣溫觸擊強烈大陸冷氣團」的強冷空氣南下，全台變天濕冷，而且越晚越冷，中部以北下探10度。

鋒面接近，台灣北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲；明(13)日鋒面通過，北部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(12)日東北季風減弱，氣溫略回升。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(11日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，未來一週仍是「乍暖還寒」的型態，下一波強度更強、天氣變化更大，要多注意！今(12)日至明(13日)上午，台灣在暖氣團內、氣溫續升，各地多雲時晴，白天舒適早晚涼。北台灣離鋒面較近，有局部降雨的機率。今日氣溫：北部16至25度、中部16至27度、南部16至28度、東部15至26度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲明下午起至週六(14日)上午，鋒面通過，強冷空氣緊接南下。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，明下午起至週六(14日)上午，鋒面通過，強冷空氣緊接南下；中部以北明顯降雨、南部亦有局部雨，各地氣溫驟降；週六下午起轉「乾」、愈晚愈冷。下週日、一(15、16日)大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低；冷空氣加上清晨的「輻射冷卻效應」，氣溫有觸及「強烈大陸冷氣團」定義(氣象局≦12度)的機率，中部以北部分平地的最低氣溫，亦將降至10度左右；要特別注意保暖。

最新模式模擬顯示，下週二(17日)冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天舒適早晚微冷。下週三(18日)又有下一波性質不同的鋒面在台灣附近，模式持續調整中，待觀察。

ET快訊
快訊／WHO宣布新冠肺炎全球大流行　美國首都進入緊急狀態
快訊／義大利單日激增196死「疫情如炸彈」　總理宣布全國商店
疫情大流行恐慌！道瓊狂跌1464點　美股進入「技術性熊市」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

口罩實名制2.0線上預購「9時起登記」　最快3/26就能領！

明午後變天全台濕冷！鋒面強冷空氣接力報到　溫度直逼強烈大陸冷氣團

13醫護「忍尿挨餓10小時」飛武漢接人　汗水溼到手起皺仍喊值得

「口罩實名制2.0」上午9:00開放預購　便利商店憑單取貨

陳時中給護理人員的一封信　544字「肯定與保證」感動萬人

政府徵召基隆口罩廠！CEO為趕工婚禮3天前延期...感動喊：妻子辛苦了

我真的累了！82歲瓊瑤無預警宣吿小別：視力、精力都大不如前

配合政府防疫　安平觀音亭「觀音佛誕平安宴」近30年來首度延期

酷航宣布4/25前停飛台北-首爾、札幌航班　中國大陸航班也延長停航

台灣的口罩心臟！郵差扛起配送任務「156秒幕後實錄曝」　網看哭：防疫英雄

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台灣頂尖防疫登法《世界報》頭條 民勤戴口罩他佩服：衛生意識超強

18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授氣：就丟包武漢！是在屌什麼

蔡宜芳爆不倫戀！父傳訊息關心未獲回應　崩潰喊話：不管怎樣，她還是我女兒

口罩實名制2.0線上預購「9時起登記」　最快3/26就能領！

明午後變天全台濕冷！鋒面強冷空氣接力報到　溫度直逼強烈大陸冷氣團

13醫護「忍尿挨餓10小時」飛武漢接人　汗水溼到手起皺仍喊值得

「口罩實名制2.0」上午9:00開放預購　便利商店憑單取貨

陳時中給護理人員的一封信　544字「肯定與保證」感動萬人

政府徵召基隆口罩廠！CEO為趕工婚禮3天前延期...感動喊：妻子辛苦了

我真的累了！82歲瓊瑤無預警宣吿小別：視力、精力都大不如前

配合政府防疫　安平觀音亭「觀音佛誕平安宴」近30年來首度延期

酷航宣布4/25前停飛台北-首爾、札幌航班　中國大陸航班也延長停航

台灣的口罩心臟！郵差扛起配送任務「156秒幕後實錄曝」　網看哭：防疫英雄

茵聲「翻唱《通靈》插曲沒要授權」　點閱破159萬自享營利！詞曲創作人：不公平

「好萊塢淫棍製片」被判23年徒刑！　他輪椅上聽宣判：我真的努力變得更好

口罩實名制2.0線上預購「9時起登記」　最快3/26就能領！

不斷更新／美首都緊急狀態！義大利激增196死創新高　總理下令全國關商店

最有撩妹潛力的星座TOP3　第二名開口就甜到蛀牙

陸專家預估武漢3月底病例清零　揭兩大嚴峻任務「警惕病毒復燃」

更新／WHO宣布新冠肺炎全球大流行　美國首都進入緊急狀態

快訊／義大利單日激增196死「疫情如炸彈」　總理宣布全國商店關閉

明午後變天全台濕冷！鋒面強冷空氣接力報到　溫度直逼強烈大陸冷氣團

台灣抗議被納入中國！　約翰霍普金斯大學疫情地圖改名「其他」　

過站想下車！口水伯暴怒嗆司機「呸！」嚇壞旅客...網怒：有病怎辦

生活熱門新聞

更強冷空氣周六急凍！明起連雨3天

政府徵召基隆口罩廠！CEO為趕工婚禮3天前延期

鄉民質疑「靠什麼紅？」他曝企鵝妹心機面

陳時中給護理人員的一封信　萬人讚爆

F奶蔡宜芳當年「一襲爆乳國旗裝」竄紅

深夜煮韓式泡麵「開袋0醬包」！她傻眼揭真相

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

瓊瑤無預警宣布小別：真的累了！

「口罩實名制2.0」上午9點開放預購

月經來同事聞得到！她超震驚　網教一招改善

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

台商植牙暴咳亡　化驗近日出爐

竹女高三生搭包機順利返台　可趕上二階面試

11小時領800！飲料妹「只到對面點餐扣500」

更多熱門

相關新聞

更強冷空氣周六急凍！明起連雨3天

更強冷空氣周六急凍！明起連雨3天

又有鋒面來襲！氣象局指出，明天東北季風減弱，氣溫會略回升1~2度，但北部海面有鋒面逐漸建立並接近，北部、中部地區有局部短暫雨，周五鋒面通過，降雨範圍更大，中部以北都陸續有降雨。另外，周六將有一波更強冷空氣南下，可能達大陸冷氣團等級，周日、下周一清晨最冷，北部低溫將下探13度。

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

越晚越冷！北台灣明晨最冷14°C

越晚越冷！北台灣明晨最冷14°C

鋒面雨帶往南掃高屏！氣象局曝雨停時間

鋒面雨帶往南掃高屏！氣象局曝雨停時間

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

快訊／台中送肉粽跨「3區」！議員證實：真的

女兒吵吃麥片　她爆氣「剁下小孩頭」洩憤

「在不瘋狂就等死」連續退團！唐婷婷換名離開

川普緊急會議　公衛官員趕往白宮

孩子心臟病咳血轉院　心急父請求：讓救護車

小S揭《康熙來了》停播幕後　吳姍儒：我退出演藝圈

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

母陪確診兒4天4夜：我已90歲無所畏懼了　醫公布難過真相

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

即／大流行嚇壞　道瓊暴跌1300點

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面