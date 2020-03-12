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虛構工程害中華電信損失千萬　檢裁定涉案工程師、廠商交保

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▲▼楊俊吉、中華電信科長、10萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲蔡姓工程師的楊姓主管被檢方裁定以10萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）
記者游宗樺／新北報導
中華電信台北營運處一位蔡姓工程師，日前涉嫌與廠商勾結，涉嫌以虛假的「風力發電機組」工程詐騙工程款，陸陸續續虛構出6個標案，總共從中華電信詐走超過1500萬元。台北地檢署指揮調查局於11日發動約談搜索，檢方晚間將蔡姓工程師、台灣風光公司2名負責人及中華電信2名科長均以《證交法》非常規背信等罪嫌約談到案，經漏夜複訊後，除了蔡姓工程師籌不出100萬元保釋金外，其餘4名被告中1人請回，3人分別以10萬至100萬元交保。

檢調日前獲報，中華電信的蔡姓工程師疑似為了達到績效，在2015年到2016年期間涉嫌向台灣風光公司承攬數件風力發電機組的相關工程，由中華電信收下台灣風光的遠期支票後，再把工程轉發給2間下游廠商施作。

▲▼林俊呈、台灣風光實際負責人、100萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲台灣風光林姓負責人以100萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

但根據檢警調查，這些風力發電機組工程根本不存在，下游廠商扣除掉相關手續費及成本後，將剩餘的預付工程款匯回給台灣風光公司，而台灣風光公司開給中華電信的遠期支票卻陸續跳票，讓中華電信陸陸續續損失約1500萬元。

檢調11日搜索蔡姓工程師、台灣風光前任林姓女負責人的住處，並以證人身分約談蔡男的楊姓、徐姓2名主管，釐清中華電信承攬業務審核流程後，懷疑楊男、徐男，以及台灣風光現任林姓男負責人都涉案，晚間都改列被告，經漏夜審理後，台灣風光林姓實際負責人以100萬元交保，另外一位台灣風光的林姓前負責人則是請回；中華電信楊姓及徐姓科長分別以10萬元、20萬元交保，至於蔡姓工程師最後被檢方諭令以100萬元交保，卻因籌不出錢暫時留在地檢署內，若在指定時間仍籌不出保釋金，檢方將會開庭決定是否調降金額或是聲請羈押。


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